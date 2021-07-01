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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتوفير الأموال.. الجيش اللبناني ينظم رحلات ترفيهية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن إطلاق أولى رحلاته الجوية السياحية على متن طائراته العسكرية تحت شعار "لبنان من فوق".

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ونشر الجيش اللبناني على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إعلانا عن الرحلات السياحية بعنوان "لبنان من فوق"،المخطط لها البدء من 1 يوليو.

ووفقا للجيش اللبناني فإن الرحلات السياحية  ستستمر لمدة 15 دقيقة على متن طائرة من نوع "Raven"، وستتكون كل رحلة من 3 أشخاص كحد أقصى والعمر المسموح به هو 3 أعوام فما فوق.

وستنطلق الرحلات من إحدى بلدات مدينة جبيل  "عمشيت" في محافظة جبل لبنان،وايضًا من قاعدة رياق الجوية. وستبلغ تكلفه الرحلة الواحدة 150 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الجيش اللبناني كنوع من انواع البحث عن الدولار، بعد انهيار ميزانية الجيش اللبناني وعدم إقرارها من قبل البرلمان والحكومة اللبنانية.

الجيش اللبناني جبل لبنان الحكومة اللبنانية لبنان من فوق طائرات عسكرية

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