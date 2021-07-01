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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

صدى البلد

كل منا له حياه أخري يعيشها داخل عقله، وعلي حسب حالتة النفسية أما افكار سلبية أو إيجابية، وذلك يتحدد بطبيعة شخصيتنا وتاثرنا بالمحيطين بنا.
*التفكير السلبي: هو الذي يسيطر على العقل عندما يمر الإنسان بالعديد من المواقف والقررات الحياتية فيفسرها ويحللها بهدف فهمها،  ونتائج هذا التحليل تكون نظرة تشاؤمية من الم عاشه بالماضي ولازال يعاني منه في الحاضر وقلق يشعر به تجاة المستقبل. 
وهذة الأفكار السلبية تجعل من هذا الشخص تعيس ولا يستطيع انهاء أعماله وينعزل عن الجميع وتهتز ثقته بنفسه. 
وهذة اهم نقاط التخلص من الأفكار السلبية. 
١) التوقف عن جلد الذات.  لا علينا بتحميل أنفسنا مسؤلية اي شي يحدث فقد يكون خارج إرادتنا 
٢) رؤية مميزاتنا لا عيوبنا.  نتذكر دائما المواقف والأحداث الناجحة والمميزة في حياتنا ومساعدتنا للغير والايام السعيدة. 
٣) مدح النفس.  فهذا يساعد على قله التوتر والهدوء النفسي ونشعر بأننا اشخاص مميزين. 
٤) سماع موسيقة هادية. تشعرنا بالايجابية لا للأغاني الحزينة والبكاء والشعور بالحزن والذنب علي ما حدث لنا. 
٥) عدم مقارتنا بالآخرين.  فكل منا له مميزات وعيوب لا داعي أن ننظر للاخرين بأنهم مميزين ولا يملكون عيوب ونحن نملك عيوب هنا سنشعر بالفشل والاحباط. 
٦) التقرب من الأشخاص الايجابين. قضاء وقت معهم فهم يعطوننا أمل للحياة ويحفزوننا علي التقدم. 
٧) ممارسة التأمل.  عمل بعض التمارين لاراحة العقل والتخلص من الطاقه السلبيه. 
٨) التخلص ممن يشعروك بالسوء تجاة نفسك. فهم محبطين وسنشعر بعدم الثقة بأنفسنا وعدم معرفة إتخاذ القررات الصحيحة.
٩)التقرب إلي الله والثقه به والدعاء له فهو الوحيد القادر على تغير اقدارنا وهو من يستمع لنا دون أن يشعر بالملل ومعه نشعر بالراحه النفسية. 
 

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