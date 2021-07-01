حملات تفتيشية على سوق الخضار في مدينة القصير بالبحر الأحمر

وجه أشرف البيه، رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، الوحدة المحلية ، اليوم الخميس، بالمرور والمتابعة على الأسواق، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومن وجود إعلانات للأسعار المقررة لجميع الأصناف وتحصيل الكارتة.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وإطلاق حملات تفتيشية بداخل جميع المنافذ والأماكن التى يتردد عليها الجمهور، وتطبيق الغرامات الفورية المقررة فى حالة إثبات المخالفة.

حملات تفتيشية

فى ذات السياق قامت حملات تفتيشية من الوحدة المحلية تضم أقسام والبيئة والأمن والإيرادات والسوق ، صباح اليوم الخميس، على سوق الخضار، وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومن وجود إعلانات للأسعار المقررة لجميع الأصناف وكذا تحصيل الكارتة.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بداخل جميع المنافذ والأماكن التى يتردد عليها الجمهور، فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية المقررة فى حالة إثبات المخالفة.