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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 إصدارات علمية لـ البحوث الإسلامية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

يقدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 7 إصدارات جديدة تعرض ضمن سلسلة إحياء التراث في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وذلك في إطار  دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في إثراء المعارف ودعم الجانب العلمي والتثقيفي.


وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن هذه السلسلة  تعد مهمة في جانب الفكر الإسلامي باعتبار أن  آراء المفكرين والفلاسفة والمتكلمين والفقهاء تمثل منهلًا للباحثين، لذا تأتي السلسلة  للكشف عن ثرواتهم العلمية، باعتبار أن ذلك يساعد في الكشف عن الإسهام الحضاري لعلماء المسلمين في مختلف العلوم والفنون من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يُسْهِم في دفع ما يُثار عن هذه الحضارة وأعلامها من اتهامات جائرة وشُبَهٍ واهية.


وأضاف عياد أن دراسة سِيَر هؤلاء والكشف عن تراثهم والعمل على إخراجه للأجيال يكشف لنا أنماطًا متعددة من التفكير وألوانًا متنوعة من المناهج، فضلًا عن التأكيد على التواصل العلمي والمعرفي بين الأجيال؛  حيث جرى العرف العلمي على تأثر اللاحق بالسابق والأخذ عنه والإفادة منه، وقد يقوم بتقويمه أو تعديله أو الأخذ منه أو ردِّه، أو ردِّ بعض ما فيه مع التنبيه عليه، وكل ذلك لا يُقلِّل أبدًا من قيمة السابق ولا جهد اللاحق؛ فالعرف العلمي جرى على ذلك.


وتضم هذه السلسلة سبعة كتب وهي: 
هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني، هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي، الأنوارُ القُدْسِيَّة في الفوائدِ الخَرْشِيَّة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ السَّنُوسِيَّة، تجريد (مجرد المقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري)، الأربعين في أصول الدين، أساس التقديس، الكفاية في الهداية.

7 إصدارات البحوث الإسلامية الأزهر معرض الكتاب الازهر الشريف

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