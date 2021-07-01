ليه لأ 2 الحلقة 10.. زوجة شقيق منة شلبي تتهم يونس بالسرقة

عرضت الحلقة 10 من مسلسل “ ليه لأ 2 " ، الذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى، عبر منصة شاهد الإلكترونية، وشهدت العديد من الأحداث ومنها غيرة طليقة صلاح “ أحمد حاتم ”من حبه لـ منة شلبى.

أما زوجة شقيق ندى “ يارا جبران ” فقد اتهمت يونس بشكل غير مباشر بسرقة “ سماعات ”ابنتها.

العمل يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

وتدور أحداث المسلسل التى تلعب بطولته منة شلبى فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

وفى السطور التالية نرصد لك أحداث الحلقات السابقة :

الحلقة التاسعة :

وشهدت الحلقة قيام “ صلاح ” أحمد حاتم بتؤلى مسؤولية أصلاح منزل “ ندى ” منة شلبى ، فيما طلب منة زيارته برفقة الطفل يونس فى منزله ، حتى يتناولان العشاء مع ابنته ، وهو ما تحقق .

وحاول صلاح مرة أخرى ان يقنع ندى بالأرتباط به ، وقد ظهر على علامات الاستجابة هذة المرة .

الحلقة الثامنة :



شهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها قيام الطفل يونس بضرب صديقه فى المدرسة ، مما أدى الى فصله 3 أيام.

أما “ ندى ” منة شلبى فقد وبخت يونس على هذا الفعل ، وقد حدث بينها وبين “ صلاح ” أحمد حاتم خلاف بسبب هذا الموقف ، وفى نهاية الحلقة اعتذر لها بعد أن وجد أنه لم يكن على صواب .

وتعرض يونس إلى وعكة صحية مما أدى إلى اسعانة “ندى” بزوجة شقيقها “ يارا جبران ” إذ انها لم تسطيع التعامل مع مرض الأطفال.

الحلقة السابعة :





شهدت العديد من الأحداث ومنها تلميح “ صلاح ” أحمد حاتم بحبه لـ “ ندى ” منة شلبى ، لكنها أكدت له ان التجارب العاطفية السابقة لها جعلتها لا تفكر فى الارتباط .

إما زوجة شقيق “ ندى ” منة شلبى فقد رفضت نزول الطفل يونس الى عيد ميلادها ابنتها ، مما جعله يشعر بالحزن ، هو ما جعل ندى تقوم بالانتقال معه الى شقتها دون الانتظار الإنتهاء من تشطيب الشقة.

الحلقة السادسة :



وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة ، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعدان قامت ندى “ منة شلبى ” بـتبنيه ، ومنها اختلاف المستوى التعليمى ، ورفض أسرة الأخيرة له .



أما ندى وصلاح “أحمد حاتم ” فقد قاموا بالخروج سوياً برفقة الاطفال ، حيث بدأ يحدث تقارب بينهم.

الحلقة الخامسة :



شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة، حيث نجحت ندى - منة شلبى في تبنى الطفل يونس، إلا أنها واجهت غضبا من شقيقها “مراد مكرم” فور دخولها الشقة برفقة الطفل.



أما صلاح “ أحمد حاتم ” فلا يزال يحاول التقرب من ندى، حيث نجح فى مساعدتها لإلحاق يونس بمدرسة جديدة، إلا أنه لا يعلم حتى الآن بأنه ليس ابنها.

أما راجى “ تامر نبيل ” أصر على أن يذهب برفقة زوجته سالي “ دنيا ماهر ” إلى طبيبة نفسية لمساعدتها فى التخلص من آثار حادث فقدان ابنهما الوحيد.