عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليه لأ 2 الحلقة 10.. زوجة شقيق منة شلبي تتهم يونس بالسرقة

منة شلبى فى مشهد
منة شلبى فى مشهد من مسلسل لية لا

عرضت الحلقة 10  من مسلسل “ ليه لأ 2 " ، الذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى، عبر منصة شاهد الإلكترونية، وشهدت العديد من الأحداث ومنها غيرة طليقة صلاح “ أحمد حاتم ”من حبه لـ منة شلبى. 

 

أما زوجة شقيق ندى “ يارا جبران ” فقد اتهمت يونس بشكل غير مباشر بسرقة “ سماعات ”ابنتها. 

 

العمل يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

 

وتدور أحداث المسلسل التى تلعب بطولته منة شلبى فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

 

الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

 

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

 

وفى السطور التالية نرصد لك أحداث الحلقات السابقة : 

 

 

الحلقة التاسعة : 

 

وشهدت الحلقة قيام “ صلاح ” أحمد حاتم بتؤلى مسؤولية أصلاح منزل “ ندى ” منة شلبى ، فيما طلب منة زيارته برفقة الطفل يونس فى منزله ، حتى يتناولان العشاء مع ابنته ، وهو ما تحقق .

 

وحاول صلاح مرة أخرى ان يقنع ندى بالأرتباط به ، وقد ظهر على علامات الاستجابة هذة المرة .

 

 

الحلقة الثامنة : 
 

شهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها قيام الطفل يونس بضرب صديقه فى المدرسة ، مما أدى الى فصله 3 أيام.

أما “ ندى ”  منة شلبى فقد وبخت يونس على هذا الفعل ، وقد حدث بينها وبين “ صلاح ” أحمد حاتم خلاف بسبب هذا الموقف ، وفى نهاية الحلقة اعتذر لها بعد أن وجد أنه لم يكن على صواب .

 

وتعرض يونس إلى وعكة صحية مما أدى إلى اسعانة “ندى” بزوجة شقيقها “ يارا جبران ” إذ انها لم تسطيع التعامل مع مرض الأطفال.

 

 الحلقة السابعة : 



شهدت العديد من الأحداث ومنها تلميح  “ صلاح ” أحمد حاتم بحبه لـ “ ندى ” منة شلبى ، لكنها أكدت له ان التجارب العاطفية السابقة لها جعلتها لا تفكر فى الارتباط .

 

إما زوجة شقيق “ ندى ” منة شلبى فقد رفضت نزول الطفل يونس الى عيد ميلادها ابنتها ، مما جعله يشعر بالحزن ، هو ما جعل ندى تقوم بالانتقال معه الى شقتها دون الانتظار الإنتهاء من تشطيب الشقة.

 

 الحلقة السادسة :
 

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة ، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعدان قامت ندى “ منة شلبى ” بـتبنيه ، ومنها اختلاف المستوى التعليمى ، ورفض أسرة الأخيرة له .
 

أما ندى وصلاح “أحمد حاتم ” فقد قاموا بالخروج سوياً برفقة الاطفال ، حيث بدأ يحدث تقارب بينهم.

 

 الحلقة الخامسة :
 

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة، حيث نجحت ندى - منة شلبى في تبنى الطفل يونس، إلا أنها واجهت غضبا من شقيقها “مراد مكرم” فور دخولها الشقة برفقة الطفل.
 

أما صلاح “ أحمد حاتم ” فلا يزال يحاول التقرب من ندى، حيث نجح فى مساعدتها لإلحاق يونس بمدرسة جديدة، إلا أنه لا يعلم حتى الآن بأنه ليس ابنها.

أما راجى “ تامر نبيل ” أصر على أن يذهب برفقة زوجته سالي “ دنيا ماهر ” إلى طبيبة نفسية لمساعدتها فى التخلص من آثار حادث فقدان ابنهما الوحيد. 

منة شلبي يونس يارا جبران ليه لا لية لا2

ترشيحاتنا

محمود الشرقاوي يكشف عن سبب عشقه للفن النوبي..فيديو

بطول 2800 كيلومتر.. الصين تفتتح أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

النيابة الإدارية تحيل ٤مسئولين بالوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة.. ما القصة ؟

مران الزمالك.. لاعبو الفريق يحتفلون بسيف الجزيري

حظر التجول.. نداء عاجل من الداخلية التونسية لجميع مواطنيها

ريال مدريد يرفض لعب أول 3 مباريات بالدوري الإسباني على أرضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

رفع فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني من السينمات

حتى لا تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي.. اليوم بدء تسجيل قراءات شهر يوليو

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ