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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تطوير سياحة اليخوت يساعد في تنمية الاستثمارات

النائب بهاء أبو الحمد
النائب بهاء أبو الحمد

أشاد بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بتوجه الدولة المصرية لتطوير سياحة اليخوت، مشيرا إلى أن هذا الأمر، له دور كبير في تنمية الاستثمارات السياحية، خاصة أن الفئة المهتمة به ذات مستويات كبيرة.

وقال أبو الحمد لـ"صدى البلد"، إن الاهتمام والبحث الآن منصب على السياحة الشاطئية وسياحة الغوص والتجديف واليخوت، لأن الوضع اختلف عن ذي قبل فالاهتمام قديما كان بالسياحة الثقافية، وبالتالي يجب أن نواكب العصر بما يتناسق مع اهتمامات الآخرين، وهذا الأمر يسري على محافظتي الأقصر وأسوان، حيث أنهما في حاجة لتغيير مسار وتوفير بدائل أخرى للجذب السياحي.

وأضاف بهاء أبو الحمد، أنه على غرار الاهتمام بسياحة اليخوت، يجب أن نهتم أيضا بسياحة التجديف وبالأخص في محافظة الأقصر، موضحا أن هذا النشاط كان له مردود كبير ولكن توقف بعد الظروف السابقة التي مرت بها مصر من تداعيات أزمة كورونا.

وطالب أبو الحمد بضرورة تطهير المجرى المائي بنهر النيل، لجذب أكبر عدد من السياح خاصة أن هناك مناطق سياحية هامة عليه وتطهيرها سيمثل إضافة كبيرة للقطاع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن الاجتماع تطرق لاستعراض الفرص الواعدة لتطوير سياحة اليخوت في مصر، لافتا إلى أن هذا التحرك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع شهد بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت في مصر، ومن ذلك وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، إلى جانب تمتع مصر بالظروف المناخية الملائمة، والخيارات المتنوعة لقضاء العطلات البحرية، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين، وتنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما تم إستعراض كافة الإجراءات المرتبطة بذلك، والتحديات الواجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها وزيرى السياحة والآثار، والمالية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
 

سياحة اليخوت مجلس النواب الاستثمارات السياحية بهاء أبو الحمد الدولة المصرية

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