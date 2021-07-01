220 درجة تنسيق القبول بالثانوي العام بمدارس شمال سيناء

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تنسيق القبول للتعليم الثانوى العام والفنى للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١م بشمال سيناء ، والحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام هذا العام بمدارس سيناء ، من المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية ٢٢٠ درجة .



وبالنسبة للمدارس الخاصة والثانوي خدمات صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تنسيق القبول بـ ١٧٥درجة .



التنسيق إلكتروني



وأضاف اللواء شوشه ، ان التنسيق للمرحلة الابتدائية هذا العام للقبول في المدارس بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة يتم إلكترونيا وورقيا .



وطالب اللواء شوشة أولياء الأمور لمن هم لديهم أطفال أقل من ٦ سنوات بأيام بالتقدم للتنسيق وفى حال توافر أماكن سيتم قبولهم ، مؤكدا علي ان القاعدة الاساسية لا استثناءات فى هذا الموضوع.

ولفت اللواء شوشة، الي انه تم الإستعداد لامتحانات الثانوية العامة ،مع التركيز على تجهيز اللجان بأجهزة التعقيم وتجهيز الاستراحات لإقامة للمراقبين من المحافظات الاخري.