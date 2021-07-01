الشيف منى بدر تكشف عن أسهل الطرق لعمل "التوفي بالموز بالكريمة".. فيديو

كشفت الشيف منى بدر، عن طريقة عمل “التوفي بالموز بالكريمة”، وأكدت أنه يتم عمله بطريقة:

معلقة زبدة

½ كوب سكر

ربع كوب “كريمة لباني”

وأضافت بدر خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات” عبر فضائية “صدى البلد” ويوضع على النار، حتى يكون لونه فاتح ولا يترك لفترة طويلة.

وتابعت الشيف منى بدر، أن التوفي في النهاية يكون مشابه لـ “تشيز كيك”

يعد تشيز كيك من الحلويات المميزة لدى الكثيرون، وخاصة عند إضافة النكهات اللذيذة والمميزة، ونقدم طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة للشيف غادة التلي.

مقادير تشيز كيك التوفي والموز

3 كوب بسكويت مطحون

100 جرام زبدة

1 علبة حليب مكثف محلى مغلي

نصف كوب بندق محمص مجروش3 موز

400 جرام جبنة كريمي طريقة

فإليكم طريقة عمل حلى التوفي بالقشطة، وهي احدى الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات واسهل التكاليف.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حلى التوفي بالقشطة كأحد الوصفات المميزة، وسهلة التحضير في المنزل، ويمكن تقديمها بين الوجبات، او بعد الغداء مع الشاي، وسوف تنال إعجاب الأطفال لما تتمتع به من مذاق مميز، ومختلفة.





مقادير طريقة عمل حلى التوفي بالقشطة1 كوب دقيق1 كوب سكر¾ كوب زيت10 ملعقة كبيرة حليب بودرة5 بيضات1 ملعقة صغيرة فانيليا1 ملعقة صغيرة بايكنغ بودرللتوفي:170 جرام قشطة½ كوب سكرطريقة عمل حلى التوفي بالقشطة- يتم توزيع الحليب البودرة في صينية فرن ، وإدخاله الفرن حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبيًا.- يضاف الحليب المحمص إلى وعاء مع السكر، البيض، الدقيق، الزيت، الفانيليا والبايكنغ بودر.- اخفق المزيج في الخلاط ثم ينقل إلى صينية فرن وخبزها المزيج حتى ينضج.- في قدر على النار، يتم إضافة السكر حتى يذوب ويصبح لونه بني فاتح، ثم نضيف القشطة ونقلب

المزيج برفق حتى يصبح القوام كريميًا.- اسكبي حلى التوفي على الكيك وادخليه البراد ثم قدميه

رغم تنوع طريقة عمل حلى التوفي البارد، إلا أنها تعتبر من أسهل وأسرع وصفات الحلويات في التحضير، ويمكن تحضيره إما باستخدام الكيك وهو ما يستخدم في تحضير الوصفة الأصلية القديمة حلى التوفي أو باستخدام البسكويت.

