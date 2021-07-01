ريال مدريد يرفض لعب أول 3 مباريات بالدوري الإسباني على أرضه

كشفت تقارير صحفية سبب رفض فريق ريال مدريد خوض أول ثلاث مباريات على أرضه بالدوري الإسباني.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد طلب اللعب خارج ملعبه في الأسابيع الثلاثة الأولى لشراء بعض الوقت الإضافي من أجل تحضير سنتياجو برنابيو لعودة الجماهير.

واستمر العمل في سنتياجو برنابيو ولعب الفريق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بينما كانت المباريات في إسبانيا تقام دون جماهير خلال فترة جائحة كورونا.

والآن، مع الاستعداد و لعودة الجماهير، حدد ريال مدريد موعدا لخوض أول مباراة على أرضه في الموسم الجديد، وسيكون يوم 12 سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي مباشرة.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات “ الليجا” للموسم الجديد 2021-2022.

وتقام مباريات الجولة الأولى لمسابقة الليجا يوم 15 أغسطس المقبل، على أن تنتهي المسابقة بمباريات الجولة الثامنة والثلاثين يوم 22 مايو.

ويستهل أتلتيكو مدريد حامل اللقب مشواره بمواجهة سيلتا فيجو خارج أرضه، فيما يواجه ريال مدريد نظيره ألافيش خارج ملعبه أيضًا.

ويلعب برشلونة مع ريال سوسيداد على ملعب كامب نو بحضور جماهيري مكتمل.

وكان أتلتيكو مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة.