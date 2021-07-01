عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

صدى البلد

أهمية القيم الخُلقية ودور الأسرة في غرسها لدى النشء:
القيم جوهر الثقافة ومركز الهوية وهي الأساس في بناء الشخصية الإنسانية؛ لأنها إذا ما رسخت في النفوس فإنها تشكل التزامًا عميقًا يؤثر على الشخصية الإنسانية ويرسم لها خط التزام لا تحيد عنه، وفي حمايتها من الوقوع في الزلل والخطأ، حيث تشكل هذه القيم درعًا واقية لها، وتجعل الفرد كذلك يشعر بالطمأنينة والتوازن في الحياة الاجتماعية، كما تساعده على كسب ثقة الناس واحترامهم ومحبتهم، والقدرة على التأقلم مع الظروف برضا وقناعة، وتشكيل نمط عام للمجتمع وقانون يراقب تحركاته، والقيم من أعظم الفضائل التي يمكن أن يتحلى بها المجتمع، لأنه الإنسان قد يضحي برغباته وميوله سعيًا إلى تجسيد قيم الحق، والخير، والشرف، والكرامة، والشجاعة، وكل القيم التي تشكل جوهر الحياة الأخلاقية وغايتها، فإذا شاعت القيم الفاضلة في مجتمع كقيم الصدق والأمانة والعدل والإيثار صار المجتمع كالجسد الواحد مصداقًا لقوله النبي ﷺ "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وإذا شاعت السلوكيات السلبية كالكذب والخيانة والظلم والطمع فسد المجتمع وضاعت الحقوق وانقلبت الموازين، ويظهر أثر القيم الأخلاقية في سعادة حياة الناس في الدنيا ورضا الله في الآخرة. 
والأسرة هي أهم المؤسسات التربوية الاجتماعية لتنشئة الأفراد، فهي الخلية الأولى في المجتمع في تعهد النشء وتربيته، وتعليمه القيم الروحية والوجدانية والخُلقية والعادات والمبادئ والاتجاهات، فهي تتولى غرس القيم الخُلقية لدى أطفالها وذلك من خلال ما تقدمه لهم من النماذج الخُلقية والقدوة الحسنة والخبرات والمعلومات التي تسهم في تنمية القيم الخُلقية لديهم. 
تأثير غياب القيم على المجتمع:
إن القيم الجوهرية مؤسسة في الإسلام، لكنّ كثيرًا من هذه القيم عُطِّلت وبقيت إرثًا يفاخر به الكثيرون دون أن يعملوا به في واقعهم، وحلت مكانها الأنانية وحب الذات والبحث عن المصالح الشخصية والتراجع عن مساعدة من يحتاج للمساعدة، وهذا مكمن الخطر على الشخصية العربية التي تتعرض للتشويه والمسخ نتيجة غياب القيم الأخلاقية الإسلامية، ويمكن القول بأن العديد من الأزمات التي يعاني منها المجتمعات العالمية هي وليدة الأزمة الخُلقية والقيمية، فليست تلك الأزمات سوى أعراض للمرض الرئيس وهو الأزمة الخُلقية والقيمية.
وقفة لترسيخ القيم الخُلقية عند النشء:
لابد لنا من وقفة لترسيخ القيم الأخلاقية عند النشء والتحذير من السلوكيات السلبية، وعدم التساهل في أي خروج على المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع وإعمال القانون بكل حسم وقوة في هذا الشأن، فغرس القيم والمثل العليا في نفوس المسلمين لا يقل أهمية عن التحصيل المعرفي؛ لأنها تمثل إحدى الدعامات الأساسية التي تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الأفراد وتماسك المجتمع وتوحيده، ومن هذا المنبر الإعلامي ننادي بوقف كل الأعمال الفنية التي تدعوا إلى الانهيار والسفه، الذي تجاوز كل الخطوط من السباب والشتائم والسخرية والعنصرية الفجة والبلطجة وغيرها من السلوكيات، ويجب أن تنهض المدارس والجامعات بدورها التنويري في صيانة التربية الخُلقية وإعادة بناء القدوة  في المجتمع من الباحثين والعلماء في البحث العلمي والتميز الأخلاقي، ورفض الفكر المتشدد والتطرف، واستعادة سمات الشخصية المصرية الأصيلة  التي تتحلى بالقيم الخُلقية الفاضلة.
كيف نحقق رقي وريادة أمتنا؟ 
يجب علينا مقاطعة النماذج المشوهة التي اشتهرت من خلال نشر القبح والتبجح في المجتمع، فلقد اتضح جليًا أن المجتمعات لن تحقق رقيها وعلوها إلا بتمسكها بتعاليم دينها عبادة ومعاملة وسلوكًا، وأن شمسها الساطعة غربت حينما ابتعدت عن دينها الوسطي المعتدل، وأنها لن تعود لمجدها ورقيها وريادتها وسيادتها إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام الوسطي إذ به ستشرق شمس أمتنا من جديد.

ترشيحاتنا

أمريكا: تعزيز الصين لقدراتها النووية أمر مقلق

مواصفات و أسعار ألفا روميو ستلفيو موديل 2021 في السعودية| صور

عن الإخوان.. سامح عاشور: نحمد ربنا إنهم انكشفوا بسرعة

نشرة أخبار العالم.. بيان سوداني حول سد النهضة.. قرار عاجل من الامارات.. إجراء أمريكي جديد ضد تركيا

الولايات المتحدة: ضقنا ذرعا بهجمات الحوثيين المتكررة

مدينة الدواء: نستهدف تحقيق أمن دوائي في مصر وفتح أسواق للتصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

خطأ فادح من الشناوي يمنح بيراميدز نقطة ثمينة من الاهلي بالتعادل 2-2

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ