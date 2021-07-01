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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر التجول.. نداء عاجل من الداخلية التونسية لجميع مواطنيها

صدى البلد

أصدرت وزارة الداخلية التونسية نداء عاجلا للحميع بشأن فيروس كورونا داخل البلاد حيث جاء في نداء  الوزارة  : تطبيقا للإجراءات الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2021 في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا والتي جاء فيها وأنه تقرر منع الجولان بداية من الساعة الثامنة مساء وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وذلك إنطلاقا من يوم 01 يوليو  2021.

وقالت الوزارة التونسية : تُعلم الوزارة عموم المواطنين وأن مخالفة هذا القرار يترتب عنها ما يلي: حجز رخصة السياقة وشهادة التسجيل لكل مخالف لمدة 07 أيام وكذا تحرير محضر عدلي وتمكين السائق من رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ المخالفة بجانب حجز العربة فعليا لمدة 07 أيام في صورة تكرار ارتكاب المخالفة المذكورة.

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كما دات وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد بهذه الإجراءات والالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة إرتداء الكمامة وذلك دعما للمجهودات المبذولة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ومحافظة على سلامة المواطنين.

وكانت إذاعة "موزاييك" التونسية، الثلاثاء، أفادت  بأنها علمت من مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم فرض حظر تجول كامل في جميع أنجاء تونس من الساعة 8 مساء وحتى 5 صباحاً، ابتداء من الأول من يوليو المقبل، وذلك لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت الإذاعة إن القرار تم الاتفاق عليه خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية في تونس لمكافحة فيروس كورونا الذي تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأضافت الإذاعة أنه من المنتظر الإعلان عن القرار مع إجراءات مصاحبة تتعلق خاصة بضمان حسن تطبيقه، كما سيتم الإعلان عن إجراءات أخرى بهدف التصدي لفيروس كورونا وانتشار العدوى.

ويشار إلى أن توقيت حظر التجول الساري في تونس في مختلف المناطق "غير الموبوءة"  يمتد بين 10 مساء وحتى 5 صباحاً.

وتابعت أنه في حين أن عدة لجان جهوية قررت مؤخرا التمديد في توقيت حظر التجول في المناطق ذات الاختطار المرتفع (ارتفاع نسبة العدوى والوفيات) لينطلق في الساعة 5 مساء في الجهات التي تسجل 400 حالة إصابة على 100 ألف نسمة. في حين ينطلق الحظر في الساعة 8 مساء في المناطق التي تسجل 300 حالة إصابة على 100 ألف نسمة.


وأعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، تسجيل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في تونس منذ بداية انتشار الوباء في تونس في مارس 2020.

وأضافت وزارة الصحة في تونس، أنها سجلت 90 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 14 ألف وفاة،  وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في تونس إلى 403493.

وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى، واصفة الموقف بأنه "كارثي

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