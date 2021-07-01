النيابة الإدارية تحيل ٤مسئولين بالوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة.. ما القصة ؟

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام و3 مسئولين ب محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من 12 يونية عام 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 ، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

كشفت التحقيقات أن كبير مهندسين بمركز طرة التابع للهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للإرسال الإذاعي، قام بإستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونية عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة، وأهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوبة اليه

وأثبت مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي تواجد المحالة الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف خلال المدة من 12 يونية عام 2018 حتى 28 يونية 2018 رغم تواجدها خارج البلاد تلك الفترة

وتستر خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 3 سبتمبر 2018 على غياب الثالثة وانقطاعها عن العمل وتواجدها خارج البلاد وعدم الإبلاغ عن غيابها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وتبين من أوراق القضية أن فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بطرة خالفت قواعد التغيب عن مقر العمل حيث انقطعت عن العمل خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 دون إذن أو تصريح بذلك وفي غير الحدود المقررة قانونًا

كما استولت على راتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، واشتركت مع الرابع في قيامه بتزوير طلب إجازة باسمها عن فترة انقطاعها بالمخالفة للتعليمات.

وقدم مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام قبل إحالته للمعاش في غضون يوليو 2018 طلب إجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد مما يشكل تزويرًا في أوراق رسمية

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية الواردة بمواد لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة