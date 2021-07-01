هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 



يوم من الايام الخالدة لإنقاذ وطن وحياة شعب ضد البنادق المؤجرة والمصوبه نحو الفتك بحريته وكيانه الإنساني ....رغم قصر المده الا اني اعتبرها قرون كاحلة الظلام ....كيف الخروج ...اين الطريق للخروج من عباءة الاخوان النجسه ....ارادة الله فوق الجميع و"صدق من قال ان لاخوف علي ارض الكنانة لأنربنا يحمى هذا البلد "

تحت هذا الشعار،توحد الهدف على بقاء الكيانالمصري لدولة بحجم مصر وتاريخها المعطر بدماءرجالها الأبطال علي مر العصور وخاصة في فترةالعاصفة كما أطلق عليها،وتفجرت ( طاقة إنسانيةإيجابية) غير متوقعة وارتفاع منحني الإقتدار فيهاالي بطوله أسطورية واتحاد الكلمة والروح والقلبعلي رجل واحد لتفادي آثار سنه الخراب التيقصمت ظهر كنانة الله واودت بالكثير والكثير اليالفناء من خيرة الشباب دون رحمه أو تأنيب ضميروأين لهولاء الاجناس بالضمير

لقدعانت أم الدنيا من الإنفلات الأمني المتعمد والصراعات الطائفية فضلا عن حالة من الانقسامبين المؤيدين للافاعي الاخوانية ومؤيدي الوطنوسيطر التوتر على البلاد وكعهدنا بالجيش المصري الآبي فهم رجال عاهدوا الله علي الحق والحفاظعلي تراب الوطن وكرامة الشعب الأصيل .وسجلالتاريخ (المستحيل ) للمرة الثانية في نظري بعدحرب اكتوبر ، نعم ثورة غيرت استراتيجة العالموإستعادة الهوية الوطنية والامن القومي وصححتالمسار وحافظت علي الدولة المصرية

قادها قلب وطني كسر الحلم الصهيوني وشعبرفض نظرية الخلافة الوهمية وقطع ايدي أبناء البنّاوسيد قطب الدمويه نعم دفعنا الكثير والكثير ومازلنانعاني من آثار سنه الخراب الماسوني المغلف بتمويلصهيوني .

وهنا السؤال هل يغضب النحل لو أنتج الذباب عسلا؟!؟! الإجابة كلا الذباب لن ينتج العسل لأنه يأكلأقذر ما في الطبيعة ،ويعيش في البيئة القذرة، ولا يعطي إلا الأمراض وإزعاج الناس هكذا الأخوان إلي الان بعقولهم المغيبة وضمائرهم الميته وخاصة المخطط العدائي لقيادتهم الهاربين في الخارج يقومون بالتنسيق مع الموالين لهم لتوحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي مرة بالمصالحة ومرة بترويج الإشاعات التي يطمسها الشعبالواعي من مهدها لاستهداف الدولة ومؤسساتهاتحت مسمي خطة الأمل لتحقيق الحلم الشيطان بالخلافة الماسونية.

فعندما رفع الشعب المصري الراية الخالدة ( أنزل ياسيسي) كلمات من نور ونار لتكون بمثابه جرسإنذار لبناء وطن حقيقي تقدست أرضه بدماء شهداءالواجب الوطنى التى تنادى زعيمها بالثأر وتطالب بالتكاتف معه ومساندته حتي لا نقايض عليمستقبل شعب أو مصلحة خاصة . قائد من أولعهده طبق سياسة جديدة بنكهة لم نعتاد عليها هيالشفافية لسد أفواه أعتادت علي التصفيق لكلمرحله وتقوية أواصر دوله عانت الكثير من جماعاتالمصالح والتعددية الوهمية والحفاظ علي كرامة الكيان المصري وأصبح لنا كيان داخلي وخارجي نعم مازلنا فيمرحله دعم هذا الكيان ولكن في النهاية ومن قلب مواطنة مصرية لاتملك من حطام الدنيا الا قلم يشكر رئيس هذه الدولة العظيمة وترفع رايه النصر علي البنادق المؤجرة ضد الوطن للاسف .نعم في ذكري هذااليوم المقدس "شكرًا للسيسي صائد الأفاعى التى كادت تهدد وتقضي علي الوطن".