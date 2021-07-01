بالفيديو.. خالد الجندي: ثورة 30 يونيو انتصار للدين على المتاجرين به

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو، تمثل قيما كبيرة عند علماء الأمة، حيث تعتبر نصرة للدين الإسلامى، على المتاجرين بالدين بعد استغلاله سياسيا لتمرير أجندة سياسية غربية، محذرا المصريين من ترديد الشعارات دون معرفة المغزى من ورائها، فمن يقوم الإسلام هو الحل، فنسأل حل لماذا لابد أن نقول إن الإنسان هو الحل فى كل أمورنا، فالإسلام لن ينشر إلا بمن اعتمد عليه الإسلام فى صناعة الحضارة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإخوان الإرهابيون جماعة لديها انتماءات لعصابات صهيونية، وكانوا يتحكمون فى الشعب الطيب بالشعارات الدينية، واستغلال عواطفهم دينيا، لتنفيذ مخططاتهم الشخصية".



وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أكد في وقت سابق أن ثورة 30 يونيو أنقذت الشعب المصري من معسكرات الإغاثة، وردت لهم كرامتهم وأمنهم، بل وجلبت خيرات الدنيا للدولة المصرية، كما أن الشعب المصري هو من قام بهذه الثورة المجيدة، موضحًا أن الثورة كانت على تجار الدين الذين فرقوا الشعب المصري، وقسموه إلى مسلمين وكفار.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة دي إم سي، أن نهج جماعة الإخوان الإرهابية هو اغتيالات وسحل وتكفير وخيانة باسم الدين، من هذه الجماعة الضالة التي ابتليت بها الأمة في فترة حالكة من الزمن، موضحًا أن الجمهورية الجديدة لمصر تمر الآن بمرحلة الجراحة المعقدة والخطيرة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس، كما أن الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المجالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين.

وتابع: «ده النصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية، في طريق التصحيح لن يكون هناك مجال لاستغلال أموال الناس بالباطل وسرقة مقدرات الشعب باسم الدين لا مجال للتجارة بالآثار والتلاعب بصناديق النذور والأضرحة، لا مجال لاستغلال الطرق الصوفية للاندساس بين شرفاء المتصوفة لأكل أموال الناس».

واستطرد: «لا مجال لاستغلال الغيبيات، وأتعجب من صمت العلماء إلى أن سلموا الناس إلى هذه الفوضى المعلوماتية، هناك تجارة في الدين بكل اتجاه، هناك من يتاجر بالنقاب واللحية من أجل تحزيب الناس حتى تطورت المسائل وتحولت إلى تفكيك المجتمع».