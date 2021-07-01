استشاري الصحة النفسية: لا يحق لأي رجل الاعتداء بالضرب على زوجته

قالت الدكتورة رحاب الفقي استشاري الصحة النفسية، إنه لا يحق لأي رجل الاعتداء بالضرب على زوجته أو أبنائه الكبار بشكل قانوني أو نفسي.

وأضافت "رحاب" استشاري الصحة النفسية في حوارها مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2"،: " تعرض الزوجة للضرب من زوجها يعتبر إهانة نفسية كبيرة".

وتابعت رحاب الفقي: "هناك ترند حاليا تحت مسمى الاغتصاب الزوجي وهذا مصطلح خاطئ تماما ولا أتفق معه لأنه أمر غير متواجد في الحقيقة ولكننا يمكن الحديث عن وجود العنف الأسري".

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن الجمعية الأمريكية لعلم النفس أكدت أن أي شخص يمارس العنف الأسري يعاني من الاضطرابات الشخصية.

وأضاف "هارون"، في تصريحات تليفزيونية، أن الجمعية الدولية للعلاج الزواجي والإشراف الأسري أكدت أن أي زوج أو زوجة يتعرض للإساءة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع فهو في حاجة لعلاج سلوكي.

وأشار إلى أن قام بإعداد مبادرة تحت اسم "رخصة زواج"، بهدف تدريب المقبلين على الزواج على بعض السلوكيات عند التعرض للإساءة أو ما يُسمى بالعنف الأسري.



ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حالات الطلاق بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق بواقع 240 حالة طلاق يوميا، ومعظم حالات الطلاق تنحصر في العام الأول للزواج، وأحيانًا يحدث الطلاق بعد مرور عدد كبير من سنوات الزواج مثل 30 عامًا.

العنف الأسري

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الحديث عن المايو الشرعي وغيرها من الموضوعات الشبيهة يمثل استهلاكا لحياتنا ووقتنا لأن هناك أمورا أهم.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات لها، أن العنف الأسري ضد المرأة زادت نسبته مع وجود كورونا.



وتابعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن من حق الفتاة أن تذهب إلى الامتحان بفستان من حقها ارتداء المايوه الشرعي في حمام السباحة أي ترتدي ما تشاء بما لا يضر أحد.



وأكملت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن90% من المستفيدين من مبادرات تكافل وكرامة وغيرها للسيدات ثلث أسر مصر المرأة فيها تتحمل مسؤولية البيت.