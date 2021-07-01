خالد الغندور يتوقع نتيجة لقاء الأهلي وبيراميدز .. شاهد

توقع الإعلامي خالد الغندور نتيجة المباراة المنتظرة التي تجمع بين النادى الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدورى.



وكتب خالد الغندور على حسابه الشخصى موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " قائلًا : "اتوقع فوز بيراميدز علي الاهلي اليوم"



وتعد مواجهة الأهلى وبيراميدز دائما واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة .



ويفقد الفريقان مجموعة من أبرز اللاعبين خلال مواجهة اليوم فالأهلى ، يفقد جهود كلا من وليد سليمان للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف ، ووالتر بوالا وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية ، وفى المقابل يفقد بيراميدز عدد من اللاعبين المهمين وعلى رأسهم على جبر وأسامة جلال وجون أنطوى ودييجو رولان ومحمد فاروق وإسلام عيسي والمهدى سليمان وعبدالله بكرى .

وشهدت الساعات الماضية إعلان بيراميدز تولى اليونانى تاكيس جونيس تدريب الفريق خلفا للأرجنتينى أروابارينا والذى رحل بعد توديع منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .



ويمتلك تاكيس جونيس سجلا غير جيد فى تاريخ مبارياته أمام الأهلى ، حيث خاض المدير الفنى الجديد لبيراميدز 3 مباريات أمام الأهلى من قبل عندما كان مديرا فنيا لدجلة وخسر اللقاءات الثلاثة .

ينتظر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، الظهور الأول لبيراميدز تحت قيادة مدربه الجديد تاكيس جونيس قبل لقاء الفريقين معا الأحد المقبل فى الجولة الـ 28 من منافسات الدورى الممتاز .

ويشاهد حلمى طولان اليوم، مباراة فريق بيراميدز أمام الأهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل فريق بيراميدز استعدادا لمواجهته الأحد المقبل.

وشهدت الساعات الماضية، تغييرات فى الجهاز الفنى لبيراميدز بتولى جونيس ورحيل أروابارينا وهو ما أدى إلى إرباك حسابات إنبي ، وبات الجميع ينتظر الشكل الذى سيظهر عليه الفريق مع جونيس.

واستقر تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى اليوم بملعب السلام.

وقرر الجهاز الفنى لـ نادي بيراميدز استمرار الاعتماد على أحمد الشناوى فى حراسة المرمى على حساب شريف إكرامى بعد المستوى المميز الذى قدمه الشناوى فى مباراتى الرجاء المغربي بنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.



وفجر جونيس مفاجأة باستبعاد الثانئى الأساسى فى خط الدفاع على جبر وأسامة جلال بجانب محمد فاروق وإسلام عيسي.

ومن المقرر أن يدخل بيرامدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد فتحى وأحمد سامى وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى .

خط الوسط : نبيل دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد .

خط الهجوم : رمضان صبحي وإبراهيم عادل وإيريك تراوري .