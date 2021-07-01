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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بطوكيو يستعرض إنجازات مصر في مجال الطاقة المتجددة بمنتدى الأعمال الياباني الأفريقي

سفير مصر في طوكيو
سفير مصر في طوكيو

شارك أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، في الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال الياباني الأفريقي، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في طوكيو AFDB ومجلس السفراء الأفارقة المعتمدين بـ اليابان، حيث انعقدت تلك الجلسة تحت عنوان Light Up & Power Africa.

وألقى السفير المصري في طوكيو، كلمة خلال الجلسة استعرض فيها التجربة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، وخطة الحكومة من أجل زيادة الاعتماد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وما يمثله هذا القطاع من أحد العناصر الرئيسية في هذه الرؤية. 

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كما أشار السفير إلى عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بهدف الوصول بمصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة

وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة في أفريقيا يُعد أمرًا حتميًا لتلبية الاحتياج القائم من جهة، وللإسراع بوتيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع أفريقيا من جهة أخرى.

وشارك  الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، ممثلاً عن الجانب المصري، كمتحدث في الجلسة التي خُصصت لمداخلات عدد من المسئولين والخبراء في مجال الطاقة سواء من الجانب الياباني أو من الدول الأفريقية، وذلك لضمان تحقيق مشاركة مصرية على مستوى عال في فعاليات المنتدى.

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