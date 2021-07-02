فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والچيوفيزيقية ، أن أحداث فلكية مهمة من المرتقب حدوثها خلال الشهر.

أولها اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل (3 يوليو)، حيث يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان

وفي أحداث فلكية هذا الشهر يصل عطارد في اقصى استطالة له ( 4 يوليو ) وتبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس

ويمكن ملاحظة اقتران القمر وعطارد فجر ( 8 يوليو) في أحداث فلكية لهذا الشهر.

أما القمر الجديد (محاق يوليو) 10 يوليو يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل

أما القمر والزهرة والمريخ ( 12 يوليو) فيمكن ملاحظة هذا المشهد بعد غروب الشمس في هذا اليوم.

ويمكن ملاحظة اقتران الزهرة والمريخ (13 يوليو )بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم .

اكتمال القمر

اكتمال القمر (بدر يوليو) .. 24 يوليو

فيبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

زخة شهب دلتا الدلويات (28 و29 يوليو)وهي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة.

و تنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوي الارضي، من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

ولمعرفة المزيد حول الأحداث الفلكية المرتقبة هذا الشهر.. تابع الفيديو جراف التالي: