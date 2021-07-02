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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ما هي اختصاصات لجنة رقابة صندوق الصكوك السيادية في القانون

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

 يأتي الهدف من قانون الصكوك السيادية الذي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، في أن  الحكومة تسعى إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون الذي تمت عليه الموافقة نهائيا 

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وحددد القانون في مادته 20 اختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك حيث نصت على:

تختص لجنة الرقابة بما يأتى:

1- إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

2- إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

3- التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.

 ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

الصكوك الموازنة العامة للدولة المالية مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الاوراق المالية عجز الموازنة الموازنة العامة الحكومة المشروعات الاستثمارية المستشار الدكتور حنفى جبالى

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