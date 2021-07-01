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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل تكشف

طريقة سهلة لمقاومة الأشعة فوق بنفسجية وحماية الجلد.. فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

كشفت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، عن طريقة سهلة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية لحماية الجلد، من الالتهابات، وقالت إن استخدام كريم "بينكي" يحمى الجلد و يناسب كل أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال الإيجابية عن الكريم رائعة وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات، وأن سعر العبوة يناسب الجميع، وهناك عبوات صغيرة لتستخدمها السيدات فى المصايف وأثناء الخروج من البيت.

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج " البيه و الهانم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأمهات تستطعن استخدامه لحديثي الولادة، للقضاء على الالتهابات، مؤكدة أنه مرخص من وزارة الصحة.

 

وتابعت خبيرة التجميل أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، ولا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور، كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

 

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الكريم يعطي نضارة طبيعة، ويعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

 

 

 

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وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم "بينكي" هو منتج للعائلة، ومناسب لجميع أعمار السيدات، مشيرة إلى أن المنتج يمكن استخدامه من قبل الرجال لعلاج التصبغات.

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن  كريم "بينكي" يمتاز بـ سعره الاقتصادي، وأحجامه المختلفة، موضحة أن هناك حجمين من العبوة.

 

ونوهت خبيرة تجميل إلى أن صابونة بينكي جيدة جدا، وتساعد على ترطيب جلد البشرة، وهناك 5 أنواع منها، وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء.

 

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية، وترميم البشرة، نظرا لما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب.

 

وأشارت خبيرة تجميل إلى أن المنتج متوفر من خلال الاتصال على أرقام الشركة، ويصل حتى باب البيت.

 

حماية الجلد كريم بينكي دينا أبو السعود بينكي التجميل

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