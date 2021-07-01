شمال سيناء تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيه بماراثون شبابي

أطلق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمناسبة ذكرى ثورة يونيو إشارة بدء الاحتفالات الشبابية بهذه المناسبة ، والتى بدأت بماراثون شبابى من أمام مبنى المحافظة بالعريش ، بحضور كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بسيناء وقيادات المديرية ، وممثلى مراكز وأندية الشباب والطلائع والكشافة ومديرى الهيئات الشبابية والرياضية فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو.

أعلام مصر :

حيث تم رفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعض العبارات المؤيدة للثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة ، وتم ترديد الأغانى والشعارات الوطنية لتهنئة شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 30 يونيه التى أعادت الاستقرار للبلاد وحافظت على مقدرات ومؤسسات الدولة المصرية.



وأكد المحافظ فى كلمته الافتتاحية على تهنئة الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة .. موجها حديثه الى الأجيال الجديدة والشباب بأنه لولا ثورة 30 يونيه التى نحتفل يذكراها الثامنة اليوم لم نكن متواجدين هنا ولتغيرت الأوضاع عما نحن فيه الآن .



وأعلن المحافظ أنه ينتهز هذه الفرصة ويوجه شكره وتقديره باسم جميع أبناء محافظة شمال سيناء الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ونتمنى له التوفيق ولمصرنا العزيزة وسيناء كل تقدم وازدهار .

وقد انطلق المارثون الشبابى من أمام مبنى المحافظة الى الصالة المغطاة بالعريش .. حيث أقيمت المهرجانات والعروض والألعاب الشبابية احتفالا بهذه المناسبة .



ومما يذكر أنه سبق احتفال ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بهذه المناسبة صباح اليوم تحت شعار : “ انتصرنا ثورة”.



