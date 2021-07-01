هموت لو رجعت المنزل.. مريض السمنة بالغربية يستغيث: يريدون إخراجي من المستشفى

وجه المريض رضا محمد إبراهيم المعروف إعلاميا بإسم مريض السمنة المفرطة بالغربية ٢٧٠ كيلو والمحجوز حاليا بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة والذي تم نشر معاناته مع السمنة المفرطة ومرض الفيل وعدم خروجه من منزله من عامين واستجابة وزيرة الصحة وقرارها بنقله للعلاج بالقاهرة استغاثة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يطالب فيها بعدم إخراجه من المستشفى بعدما تلقى العلاج منذ أسبوع وتحسن حالته .



حيث ابلغت إدارة المستشفى مريض السمنة انه سيخرج من المستشفى يوم السبت المقبل إلى المنزل وعليه أن ينقص وزنه قرابة ٤٠ كيلو ويعود بعد شهرين دون إجراء أي جراحة له وهو ما مثل صدمة كبيرة له

خاصة وأن المسئولون بوزارة الصحة قد ابلغوه عند نقله من قريته كفوربلشاي التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بواسطة الإسعاف الجمعة الماضية لتلقي العلاج بالقاهرة انه ستجري له جراحة بعد عدة أيام .



و أكد مريض السمنة رضا محمد إبراهيم انه تلقى رعاية كاملة وعناية بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة ويشكر وزيرة الصحة على قرارها بعلاجه على نفقة الدولة إلا أنه يستغيث بوزيرة الصحة بإستكمال علاجه بالمستشفى ونقله إلى معهد ناصر بالقاهرة كما وعده مسئولي الصحة وقت نقله بالأسعاف إلى المستشفى وأنه سيظل عدة أيام بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة ثم ينقل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء الجراحة اللازمة له كي ينقص وزنه ويعود طبيعيا ويتم علاجه .

لوخرجت إلى المنزل سوف اموت



وأضاف :" لوخرجت إلى المنزل سوف اموت ولن ينقص وزني وستزداد سوءا خاصة بعدما بدأت في التحسن ".



وناشد الوزيرة عدم إخراجه من المستشفى حتى يتم إجراء الجراحة اللازمة له .

وأكدت زوجته أن حالته النفسية بدأت تسوء بعدما أخبرتنا إدارة المستشفى انه سيغادرها السبت القادم ودخل في نوبة بكاء شديدة حزنا على عدم إجراء الجراحة له مضيفة :" ونطالب الوزيرة الانسانة بنقله لمعهد ناصر لاجراء الجراحة حتى يعود لبناتنا بالقرية سليما معافيا".