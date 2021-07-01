خلال 30 مباراة .. مشوار فريق فاركو للوصول إلى الدوري الممتاز

نجح فريق فاركو في حسم الصعود لـ الدوري الممتاز بعد الفوز علي فريق بني عبيد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

وقاد فريق فاركو فنيا مجدي عبد العاطي صاحب إنجاز صعود أسوان للدوري الممتاز الموسم الماضي .

حقق فريق فاركو الفوز في 19 مباراة وخسر 7 وتعادل في 4 مواجهات .

مشوار فريق فاركو قبل الصعود لـ الدوري الممتاز

فاركو 1-1 الرجاء

الحمام 2-2 فاركو

بلدية المحلة 1-0 فاركو

فاركو 2-0 المنصورة

الاوليمبي 1-0 فاركو

فاركو 1-2 كفر الشيخ

دكرنس 0-1 فاركو

فاركو 4-2 ألعاب دمنهور

الجزيرة 0-3 فاركو

فاركو 1-0 حرس الحدود

مالية كفر الزيات 0-2 فاركو

فاركو 3-1 أبو قير

سبورتنج 0-1 فاركو

فاركو 6-1 بيلا

بني عبيد 0-0 فاركو

الرجاء 0-1 فاركو

فاركو 2-0 الحمام

فاركو 2-1 بلدية المحلة

المنصورة 0-1 فاركو

فاركو 1-1 الأوليمبي

كفر الشيخ 2-2 فاركو

فاركو 0-0 دكرنس

العاب دمنهور 1-5 فاركو

فاركو 4-0 الجزيرة المطروحي

حرس الحدود 2-1 فاركو

فاركو 3-0 مالية كفر الزيات

ابو قير للاسمدة 0-0 فاركو

فاركو 3-1 سبورتنج

بيلا 0-2 فاركو

فاركو 3-0 بني عبيد

وتولي مجدي عبد العاطي مهمة قيادة فريق فاركو بعد ثلاث جولات من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري خلفا لـ أحمد عاشور.

وحقق مجدي عبد العاطي الفوز في 19 مباراة وتعادل 5 لقاءات وخسر ثلاثة فقط .

منافسة فاركو وحرس الحدود



جاء صعود فريق فاركو للدوري الممتاز بعد منافسة شرسة بين فريق فاركو ومنافسه حرس الحدود حتى الجولة الأخيرة الذي حسم بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز .

وحقق فريق حرس الحدود الفوز علي منافسه دكرنس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد .

وسجل فريق فاركو 57 هدف واستقبل 19 هدف خلال ثلاثين مباراة لعبها في دوري القسم الثاني في حين سجل فريق حرس الحدود 43 هدف واستقبل 14 هدف.

ويصعد فريق فاركو الى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وفي نفس السياق تبقي بطاقتين لمجموعة القاهرة والصعيد سيتم حسمها في الجولة الأخير، حيث يتنافس كلا من كوكاكولا والداخلية، والشرقية للدخان والمنيا.