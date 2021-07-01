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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة

غرقت بهذا الشكل.. تفاصيل مصرع طفلة أمام منزلها بـ كفر الدوار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها، غرقا بمياه ترعة أمام المنزل بقرية ابيس التابعة لمركز كفر الدوار، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام باستقبال جثة مكة محمد إبراهيم معاذ سنتين ومقيمه بأبيس بمركز كفر الدوار، ادعاء بإسفكسيا الغرق.

مصرع طفلة

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين أنه أثناء قيام المجنى عليها باللهو امام المنزل فقدت توازنها وسقطت بالمياه مما تسبب في وفاتها فى الحال. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

كفر الدوار مصرع طفلة غرق طفلة مستشفى العام البحيرة امن البحيرة

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