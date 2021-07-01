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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحد من عودة اقتراع الناخبين غيابيا.. المحكمة العليا تؤيد قانون أريزونا

المحكمة العليا الامريكية
المحكمة العليا الامريكية

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، قانون ولاية أريزونا الذي سيحد من كيفية إعادة الاقتراع الغيابي من قبل الناخبين.

تسمح غالبية الولايات الأمريكية للناخبين بتقديم بطاقات الاقتراع من خلال طرف ثالث لكل مرحلة انتخابية، لكن العديد منها يحد من عدد بطاقات الاقتراع التي يمكن جمعها، بينما يسمح فقط لأشخاص معينين بتجميعها.

ووفقًا لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، فإن الحكم “يضعف قانون حقوق التصويت” لعام 1965.

وحظر القانون، الذي تم إقراره في عام 2016، النقابات وجماعات الدعوة من جمع بطاقات الاقتراع عبر البريد من قبل الناخبين؛ لوقف الممارسة المثيرة للجدل التي يسميها النقاد “حصاد الاقتراع”. 

وتم السماح فقط لأفراد الأسرة والأسر، وكذلك شركات البريد، بجمع بطاقات الاقتراع وفقًا للتشريعات.

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ويسمح بند آخر طويل الأمد أيدته المحكمة العليا يوم الخميس للسلطات الانتخابية بإلغاء بطاقات الاقتراع التي قدمها الناخبون في الدائرة الخطأ.

كتب القاضي المساعد في عهد جورج دبليو بوش صموئيل أليتو الرأي بأغلبية 6-3 يوم الخميس لدعم قانون أريزونا، الذي نوقش في المحكمة العليا اعتبارًا من مارس. 

وكتبت القاضية المشاركة إيلينا كاجان معارضة في القضية.

ووجدت محكمة الاستئناف الدائرة في ولاية كاليفورنيا للدائرة التاسعة أن هذه السياسات تضر بشكل غير متناسب بالناخبين الأمريكيين الأصليين والسود واللاتينيين، ما دفع مسؤولي أريزونا للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وحافظ الديمقراطيون على أن هذه المجتمعات الملونة كانت تواجه تمييزًا من الناخبين في الولاية، وهو ما أبرزته القوانين المعنية، لكن المحكمة العليا تمسكت بالأحكام القانونية.

وجاءت القضية في ضوء مزاعم تزوير واسعة النطاق للناخبين أصبحت بؤرًا سياسية ساخنة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. 

وانتقد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، الذي خسر الانتخابات في الولاية بأقل من 11 ألف صوت، ممارسة “حصاد الأصوات”

ولا تزال أريزونا واحدة من عشر ولايات أمريكية حيث يُسمح لأفراد الأسرة بإعادة بطاقة اقتراع الناخبين، بينما تسمح 26 ولاية للناخب بتعيين طرف ثالث لإعادة بطاقات الاقتراع.

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