قبل مواجهة الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلى وبيراميدز

عبد الله السعيد الهداف التاريخي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلى وبيراميدز مساء اليوم الخميس، والمقرر إقامتها على ملعب «الأهلي WE السلام»، في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلى مواجهة اليوم، وفي جعبته 41 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة المحلية، وله 8 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الحادي عشر بالمسابقة، وفي رصيده 34 نقطة.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز في مواجهة الخميس وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو صدارة الدوري المصري ومنافسة غريمه التقليدي الزمالك على لقب المسابقة المحلية، حيث يتصدر الأخير جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما يبحث بيراميدز عن تحقيق نتيجة ايجابية لتعويض الإخفاق الإفريقي ولتحسين مركزه في جدول المسابقة.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز



تقابل الأهلي وبيراميدز في 11 مواجهة سابقة من قبل، في مختلف البطولات، حيث حقق كل فريق منهما الانتصار في 4 مناسبات سابقة، وتعادلا في 3 مباريات آخرى.

وسجّل لاعبو الأهلي 10 أهداف في شباك فريق بيراميدز، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف من لاعبي بيراميدز.

كما سبق وأن تقابل بيراميدز بمسماه القديم «الأسيوطي سبورت» مع النادي الأحمر في 5 مباريات فاز في مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بينما بمسماه الجديد التقى مع المارد الأحمر في 6 لقاءات حقق خلالها انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

ويعد عبد الله السعيد هو هداف مواجهات الفريقين، كما أنه هو اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين حيث أحرز 3 أهداف، بواقع هدفين للأحمر وهدف آخر بقميص بيراميدز.

ويعد أكبر انتصار تحقيق في مباريات الأهلي وبيراميدز كان لصالح المارد الأحمر، وفاز وقتها الفريق الأهلاوي بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في 14 أبريل 2015 بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز، وكان بيراميدز يلعب وقتها بمسماه القديم «الأسيوطي».