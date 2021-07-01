عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو عبرت عن وعي وإرادة المصريين في إنقاذ الوطن

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي

أكد النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ  أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرا عن وعي وإرادة المصريين في إنقاذ مصر من براثن الإخوان وقوى الشر والمنظمات المتطرفة، مستشهدا بوصف الرئيس السيسي للثورة بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير.


وقال عبد الهادي في تصريحات له اليوم، إن معدن ووعي الشعب المصري دائما ما يظهر في مثل هذه المواقف الصعبة والمصيرية في عمر الوطن ومن ضمنها ثورة 30 يونيو التي كانت دليلا راسخا على وعي المصريين، كما كانت دليلا على موقف القوات المسلحة المشرف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما اعتدنا عليه مثل هذه المواقف الوطنية.


وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن ثورة 30 يونيو كانت إرادة شعب حماها الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، والذي لبى نداء الحشود المصرية في تحرير الوطن من إرهاب الإخوان ونجح في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.


كما توجه عبد الهادي بتحية تقدير وإجلال للشعب المصري الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر وعيا والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية، مشيدا بدور القوات المسلحة والتضحيات التي بذلتها قوات الأمن على مدار السنوات الماضية حتى الآن في سبيل حماية الوطن والحفاظ على إرادة شعبه.

30 يونيو ثورة 30 يونيو القوات المسلحة الإخوان الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

مبنى ميامي المنهار بفلوريدا..رئيس الإنقاذ: استغاثة نسائية تدوي من تحت الأنقاض

تمكين على جميع المستويات.. جهود القومي للمرأة في حمايتها من العنف والتمييز

والنبي يا كابتن.. حكاية سيارة محمد هنيدي "البورشه" في هذا الفيلم| صور

الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لإصدار قرار يدعم حقوق مصر والسودان المائية..فيديو

حماية النيل.. رحلة بطل مصر في التجديف من أسوان لـ رأس البر

مصر دولة كبيرة وقوية.. 7 سنوات إنجازات في عهد السيسي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

مشاجرة طاحنة بين ثلاث عائلات.. ضبط ١٨ شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء بالمحلة

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

خالد الغندور يتوقع نتيجة لقاء الأهلي وبيراميدز .. شاهد

حتى لا تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي.. اليوم بدء تسجيل قراءات شهر يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ