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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة طاحنة بين ثلاث عائلات.. ضبط ١٨ شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من إلقاء القبض علي ١٨ متهما في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين عائلات طلب وجاد والسعداوي بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن سقوط ٧ مصابين بمنطقة عرب الشوافعية بمنطقة قسم ثالث المحلة وتم الدفع بقوات الخدمات الأمنية والمدرعات لاحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين قانونيا.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي عرب الشوافعية حول إندلاع مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض بين عائلتي طلب والسعداوي مع عائلة جاد، بسبب خلافات الجيرة بينهم، وحدوث مشادات كلامية تطورت إلى حرب شوارع تبادل الطرفان فيها التراشق بزجاجات المولوتوف والحجارة، وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات.

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كما انتقل اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، والعميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة ومعاونيه ويرافقهم تعزيزات أمنية، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط ١٨ متهما من الطرفين.
وأوصي مدير أمن الغربية  جهودها في ملاحقة باقي المتهمين الهاربين، كما تم السيطرة الأمنية على المنطقة وفرض كردون أمني، منعا لحدوث أي تطورات أخرى.

كما خصصت سيارات اسعاف  لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.
وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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