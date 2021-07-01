الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لإصدار قرار يدعم حقوق مصر والسودان المائية..فيديو

قال السفير ماجد عبد الفتاح ، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن استمرار العملية التفاوضية في قضية سد النهضة، دون التوصل لاتفاق سيدفع السودان للمطالبة بعقد الجلسة الثانية لمجلس الأمن .

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج “آخر الأسبوع” عبر فضائية “صدى البلد” أن جيبوتي والصومال لم تتحفظا على القرار الثاني من الجامعة العربية بشأن السد بعد تأكيد تعنت اثيوبيا، مشيرا إلى أن هناك حالة من التردد الدولي تجاه مناقشة قضايا المياه والأنهار في مجلس الأمن .

وتابع رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن مصر والسودان يوضحان للمجتمع الدولى خطورة المساس بـ 100 مليون مصري و 50 مليون سوداني، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية عليها التوقف عن تعنتها بعد اعادة انتخاب آبي أحمد.

وأشار عبد الفتاح إلى أن اثيوبيا تروج لمسألة السد منذ عام 2010، مؤكدا أنه لا يمكن الإضرار بمصالح الشعب المصري وحقوقه المائية .

وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أنني لا أعتقد أن يستخدم أي عضو دائم بمجلس الأمن، حق الفيتو لصالح أي جهة، مؤكدا أننا نسعى لتأمين 9 أصوات لإصدار قرار يدعم حقوق مصر والسودان.

ونوه عبد الفتاح إلى أن عدد من أعضاء مجلس الأمن قد يفضلون اتباع موقف محايد في قضية سد النهضة .



من جانبه قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وخبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي ، ذات مستوى عال من الأهمية، لأن جيبوتي إحدى دول النطاق الاستراتيجي لـ مصر، وجاءت تلك الزيارة تلبيةً لدعوة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة للرئيس السيسي.

حليف استراتيجي مهم

وأكد فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جيبوتي تعد حليفا استراتيجيا قويا ومهما لـ مصر، وتكمن أهمية الزيارة في توقيتها العصيب في ظل ما تمر به منطقة القرن الأفريقي من نزاعات بسبب المناوشات السودانية الإثيوبية على الحدود، بجانب تأزم الأوضاع في إقليم تيجراي، وأيضا قضية سد النهضة والتعنت الإثيوبي فيها.

أهداف زيارة الرئيس إلى جيبوتي

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى الهدف من تلك الزيارة أن مصر تعمل في الجانبين العسكري والدبلوماسي في نفس التوقيت، وذلك عبر مناورات حماة النيل التي تجريها مع القوات المسلحة السودانية، والمستوي الدبلوماسي من خلال زيارة الرئيس إلى جيبوتي والاتصالات التي أجراها مع قادة العالم .

سد النهضة يتصدر المشهد

وأكد فهمي أن زيارة الرئيس تعتبر اعترافا رسميا من جيبوتي بحقوق مصر المائية فيما يخص قضية سد النهضة، وموقفها الداعم والمساند لمصر في ظل التوترات وحالة عدم الاستقرار الموجودة في منطقة القرن الإفريقي حاليا، وبالتالي فإن زيارة الرئيس ترسل رسائل سياسية واستراتيجية لتأكيد عمق العلاقات المصرية الجيبوتية الراسخة.

وأوضح فهمي أنه يوجد مجالات تعاون كبيرة بين مصر وجيبوتي أبرزها مجالات التدريب ومواجهة التصحر، وكذلك التنسيق وإطلاع الحكومة الجيبوتية على آخر المستجدات والتطورات في قضية سد النهضة، بعد زيارة جفري فيلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي للمنطقة منذ اسبوعين وزيارة بلينكن وزير الخارجية الأمريكية إلي المنطقة.

زيارة الرئيس السيسي

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن عن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي لعقد قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لجيبوتي، تعد الأولى من نوعها، وستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.

رسائل الرئيس السيسي

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي بعد القمة المصرية الجيبوتية، إن زيارته تأتي إستمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، و تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدمًا بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي.

وشدد على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع من مصر، وأيضا تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط الموانئ والتنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفي مصري في جيبوتي بجانب التعاون في مجال الإستزراع السمكي.