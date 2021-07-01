التهاب الزائدة الدودية.. أعراض انتبهي لها.. وأعشاب من مطبخك لتقليل المخاوف منها

أعراض تحذيرية انتبهى لها مؤشر لإصابتك بالزائدة الدودية

أعشاب لتهدئة الأعراض المزعجة لـ الزائدة الدودية تعرفى عليها

يعد التهاب الزائدة الدودية تورما مؤلما أبرز أعراضه يبدأ عادةً بألم في منتصف البطن وفي غضون ساعات ، ينتقل الألم إلى الجانب الأيمن السفلي إليك أبرز أسباب الزائدة الدودية الأعراض وكيفية علاج أعراضها المزعجة بأعشاب من مطبخك.

أسباب الزائدة الدودية

وفقا لموقع برايت سايد أسباب التهاب الزائدة الدودية غير واضحة في كثير من الحالات ، قد يكون هناك شيء ما يسد مدخل الزائدة الدودية، على سبيل المثال ، يمكن أن يتم حظره بواسطة قطعة صغيرة من البراز ، أو يمكن أن تتسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي في تورم العقدة الليمفاوية داخل جدار الأمعاء، إذا تسبب الانسداد في حدوث التهاب وتورم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط داخل الزائدة الدودية ، والتي قد تنفجر بعد ذلك نظرًا لأن أسباب التهاب الزائدة الدودية ليست مفهومة تمامًا ، فلا توجد طريقة مضمونة للوقاية منها.

أعراض الزائدة الدودية

على الجانب الآخر تعد أبرز أعراض الزائدة الدودية ألم مستمر وشديد، قد يؤدي الضغط على هذه المنطقة أو السعال أو المشي إلى تفاقم الألم، وقد تفقد شهيتك ، وتشعر بالغثيان وتصاب بالإمساك أو الإسهال .



إذا كنت تعاني من ألم في البطن يزداد سوءًا تدريجيًا ، فاتصل بطبيب عام أو بالخدمة المحلية خارج ساعات العمل على الفور إذا خف الألم لفترة ثم ساء ، فقد تنفجر الزائدة ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

اختبارات علاج الزائدة

على الجانب الآخر وفقا لموقع هيلث لاين إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية ، فسيقوم بإجراء فحص بدني في الجزء السفلي الأيمن من البطن وما إذا كان هناك وتورم أو صلابة.

بناءً على نتائج الفحص البدني ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار واحد أو أكثر للتحقق من وجود علامات التهاب الزائدة الدودية أو يستبعد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك.

لا يوجد اختبار واحد متاح لتشخيص التهاب الزائدة الدودية. إذا لم يستطع طبيبك تحديد أي أسباب أخرى لأعراضك ، فقد يشخص السبب على أنه التهاب الزائدة الدودية وتحتاج علاج زائدة فورى ..

كثيرا ما يصاحب التهاب الزائدة الدودية عدوى بكتيرية، العدوى في المسالك البولية أو غيرها من أعضاء البطن ولاستبعاد عدوى المسالك البولية أو حصى الكلى كسبب محتمل للأعراض ، قد يستخدم طبيبك تحليل البول، هذا هو المعروف أيضا باسم اختبار البول وسيقوم الطبيب بجمع عينة من البول الذي سيتم فحصه في المختبر.

علاج الزائدة بدون جراحة

فى السياق نفسه تلعب التغذية الصحية دور بعد إزالة الزائدة الدودية حيث يتم "إنتاج" البكتيريا الجيدة في الزائدة الدودية، وعندما يتم اختلال توازن البكتيريا في الزائدة الدودية، يمكن أن تحدث عدوى ويمكن أن يظهر المخاط ، ما قد يسد المفصل مع الأمعاء الغليظة، إذا تمت إزالة الزائدة الدودية، يجب أن تشرب البروبيوتيك وخاصة الزبادي.

وقال الدكتور دراجان جونجيك، الجراح في العيادة الجراحية الأولى في بلجراد، إن للزائدة الدودية دورا تلعبه في جهاز المناعة.

ووفقا لموقع "novosti"، إذا كنت تبحثين عن علاج إلتهاب للزائدة الدودية بدون جراحة يمكن لبعض الأعشاب تهدئة أعراضها المزعجة تعرفى عليها إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .



1- الزنجبيل .. يحتوي على العديد من مضاد الالتهابات كما أنه يعالج القيء أو الغثيان التي يشعر بها المرضى أثناء ألم التهاب الزائدة الدودية.



2-اللبن .. علاج شائع لالتهاب الزائدة الدودية ويمكن سحقه مع الكزبرة وأوراق النعناع والخيار المبشور و قليل من الزنجبيل المبشور وتناولها على مدار اليوم.



3-العسل والليمون .. يعتبر الإمساك سببًا رئيسيًا لالتهاب الزائدة الدودية وقد ثبت لتحسين الإمساك وتخفيف حركات الأمعاء، بشكل غير مباشر ، فهي تساعد في الحد من أعراض التهاب الزائدة الدودية .



4- شاي الجينسنج .. مضاد للالتهابات يسمى سابونين وبالتالي ، هو علاج معجزة للألم والالتهابات المرتبطة التهاب الزائدة الدودية. إشرب 1-2 ملاعق صغيرة من الجينسنج في الماء المغلي من المستحسن تناوله مرتين في اليوم لتخفيف الآلام.



5-بذور الحلبة.. تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد ، قلويدات والصابونين. وهي مصادر غنية بالألياف قومى بغلي البذور في الماء لمدة 30 دقيقة وشرب الماء مرة واحدة.



6-الكركم .. نظرًا لخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات فإنه مفيد جدًا في علاج الزائدة الدودية امزجى مسحوق الكركم مع الزنجبيل والعسل للحصول على أفضل النتائج.



علاج التهاب الزائدة الدودية

وفقا لموقع هيلث إذا كنت مصابًا بالتهاب الزائدة الدودية ، فمن المحتمل أن تتم إزالة الزائدة الدودية في أسرع وقت ممكن.



تعد إزالة الزائدة الدودية من العمليات السهلة نسبيا ويستخدم فيها تنظير البطن أو يتم إجراء عدة جروح صغيرة في البطن ، مما يسمح بإدخال أدوات جراحية خاصة.



عادةً ما تُستخدم الجراحة المفتوحة ، حيث يتم إجراء قطع واحد أكبر في البطن ، إذا انفجرت الزائدة الدودية أو كان الوصول إليها أكثر صعوبة.



عادة ما يستغرق الأمر أسبوعين للتعافي التام بعد إزالة الزائدة الدودية، ولكن قد يلزم تجنب الأنشطة الشاقة تصل إلى 6 أسابيع بعد إجراء الجراحة المفتوحة.