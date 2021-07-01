سياسة فاشلة.. أمين شباب دمياط لحزب الحركة الوطنية يعلن استقالته

أعلن هانى صابر امين شباب محافظة دمياط لحزب الحركه الوطنية المصرية عن تقديم استقالته من الحزب، قائلا:" لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمقحفة لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل عكس شي واحد وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غريبة أمين عام الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية بالمنوفية، إنه قام بتقديم استقالته لرئيس الحزب وجميع أعضاء الأمانة بالكامل واستقالة أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة وجميع أعضاء الأمانة بالكامل واستقالات بالجملة في جميع أنحاء الجمهورية بأمانات الحزب.

وأكد “الدكتور أحمد غريبة” خلال صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إطلاق لايف من العيار الثقيل عن سبب الاستقالات داخل حزب الحركة الوطنية.



وتابع حديثه قائلا: "هل تريدون تكميم أفواهنا مرة أخرى هيهات يا تحديات وعمر الزمن ما هايرجع للوراء".

وجدير بالذكر أن الدكتور أمين عام الإعلام بـ حزب الحركة الوطنية المصرية بالمنوفية: قال "تضامنا مع النائب محمد عزمى والدكتور نور الشيخ أعلن عن أنا الدكتور أحمد غريبة وأمانة الإعلام بالكامل قوامها وأمانة التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة استقالتنا احتجاجا علي قرار رئيس الحزب ومستمرين في حياتنا السياسية المنشودة وكفايانا وأد لكوادر الشباب هرمنا من سياسات المنتهية الصلاحية معا لتمكين الشباب".

وفي سياق متصل، قدم أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسي المركزية استقالتهم من حزب الحركة الوطنية المصرية وذلك بسبب ما يشهده من سياسات تخالف قيم وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، إضافة إلى ما شهدته خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزءا من كيان يدعمها على حد قولهم.

وجدير بالذكر، أن النائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس الشيوخ، وجه رسالة لأعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية، قائلا: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية في كامل ربوع الوطن على الفترة الماضية وشكر خاص للسادة أعضاء الأمانة العامة وأمناء المحافظات على التعاون والمجهود المشرف بشهادة الجميع والذى أسهم بشكل مباشر أن يكون الحزب متواجدا على الساحة السياسية والبرلمانية بعد عدة أزمات.

وأوضح عزمي خلال بيان له، أن حزب الحركة الوطنية سيظل بيتي والكيان الذى أفخر به وأعمل وأضحي من أجله ويظل الهدف الأسمى هو إعداد جيل من شباب السياسيين المنتمين للحزب، الشباب الواعي القادر علي بناء المستقبل، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الماضية من أغسطس 2013 حتي اليوم أي ما يقارب من 8 سنوات مر علينا الكثير والكثير ولكن هدفنا الأوحد كان بناء الحزب وسط ممارسة سياسية حقيقية في كتاب تاريخ هذا الحزب دون انتظار مقابل أو بحث عن سلطة وكان من تشرفت بالمشاركة معهم خلال السنوات والأشهر يشهدون بأننا لم نكن نبحث عن مجد أو جاه بل كنا جنودا مجندة فى خدمة الوطن والحزب فكيف نتهم من بذل الجهد والوقت والمال بالهدم والخيانة.

وتابع النائب،: "منذ بداية عهدي بحزب الحركة الوطنية المصرية كنت أتبني خطاب العقل والبناء وإنكار الذات وفي أغلب الاجتماعات أو اللقاءات كانت كلماتي تمثل صوت الإصلاح وصوت الشباب الطموح الحالم بمستقبل أفضل ولكن اليوم يطل علينا أهل الشر أعداء النجاح من ينادون بتمكين الشباب وفي نفس اللحظة يقومون بوأد أفكار وأحلام هؤلاء الكوادر بحجة التآمر وتكوين مراكز للقوة والتى يصعب منطقيا تصديقها بعد النظر إلى تاريخ ومجهود وخطوات البناء التى تشارك فيها كوادر الحزب جميعا ويقومون باتخاذ قرارات دون تحقيق أو حتى الاستماع إلي بكل أنانية تؤكد أن التقدير ليس له محل من الاعراب ولكن حل محله الكراهية والحقد".

قيادات حزب الحركة الوطنية

وقال النائب، أيها السادة الأفاضل قيادات حزب الحركة الوطنية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياسات فاضلة ومقحفة أدت إلى تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل عكس شيئا واحدا وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل او قتل كل فكرة او حلم داخل الحزب واعد حضراتكم جميعا بالحديث وكشف كل الممارسات التى كانت تتم داخل الحزب وتخالف كل القيم والأعراف التى يجب أن يتسم بها أبناء الحركة الوطنية الشرفاء.

ووجه حزمة من الدعوات التى كان أبرزها:

- أدعو كل كوادر وأعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية لمعرفة الحقيقة المجردة، كل من تعامل مع محمد عزمي ويعرفه جيدا ويعرف بالقطع مدى إيمانه بالحزب وأهدافه ولا ينساقوا وراء الشائعات والادعاءات الكاذبة حول نيتي هدم الكيان الذي تعبت في بنائه وتشييده لما يقارب من 8 سنوات دون تلقي أجر أو مقابل مثل البعض أو حتي انتظار كلمة شكر.

- أدعو كل كوادر الأحزاب المصرية للتمسك بأحلامهم وطموحاتهم والعمل بكل جد من أجلها دون انتظار شيء من قيادات تتحدث وتتفوه بالتراب والغبار من عصور مضت وولت وهدفهم هو قطع كل رقبة تعلو أو تتشد البناء والإصلاح.

- أدعو كل شباب أحزاب مصر والوطن العربي بمساندة الحق والحقيقة من منطلق العمل المشترك بيننا خلال السنوات الماضية والذى وضح جوهر وفكر محمد عزمي وطموحه وأهدافه التى يستحيل أن تكون الهدم وليس البناء.