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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الديمقراطي الألماني: وثائق سفر كورونا لإعادة الحياة لقطاع السياحة..فيديو

حسين خضر، عضو الحزب
حسين خضر، عضو الحزب الإشتراكي الديموقراطي الألماني

قال حسين خضر، عضو الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني ، إن هناك 30 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا بألمانيا .

 

وأضاف خضر خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج “أخر الإسبوع” عبر فضائية “صدى البلد” أن ، وثائق السفر الخاصة بكورونا هدفها إعادة الحياه لقطاع السياحة والسفر.

 

وتابع ضو الحزب الإشتراكي الديموقراطي الألماني، أنه سيكون هناك تطبيق على التليفون المحمول ، يغني عن وثيقة السفر الخاصة بالأمان من كورونا.

 

وأشار خضر إلى أن البعض يرى فرض اللقاح على المواطن غير دستوري .

 

ارتفاع كبير في حالات كورونا بألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في ألمانيا ارتفعت بمقدار 9609 حالة إلى 3163308 حالة.

 

وبلغت حصيلة الموتى المبلغ عنهم ارتفاعًا إلى  297 حالة وفاة، بينما وصل المجموع إلى 80303.


كشف معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا أن حوالي 15 بالمائة من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من  اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات المعهد أن 15,2 بالمائة، أو 12,7 مليون شخص، فيما تلقى 5,9 في المائة أو ما يساوي 4,9 مليون شخص الجرعتين.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 15 أسبوعاً.

وتشير دراسات عديدة إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح يوفر بالفعل مستوى معينًا من الحماية.

وبعد انضمام الممارسين العامين لجهود التطعيم وإتاحة المزيد من اللقاحات، ارتفع عدد الجرعات التي يجري تقديمها يومياً في ألمانيا .

ويقول  أكبر مستشفى جامعي في ألمانيا شاريتيه في برلين، إن عدد الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة في "شاريتيه" زاد بشكل ملحوظ خلال ال3 أسابيع الماضية.

وذكر مارتن كرايز، عضو مجلس إدارة "شاريتيه"، إن الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و60 عاماً تأثرت بشدة بشكل خاص لأنهم أقل فرصاً حالياً لتلقي التطعيم.

وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من الإصابات  التي يتسبب فيها بشكل أساسي الآن متحور كورونا البريطاني.

وتأتي ألمانيا عاشرة في الترتيب العالمي لإصابات بفيروس كورونا، الذي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية بإصابة 31,1 مليون شخص ووفاة أكثر من 561350 شخصاً، وتليها البرازيل ثم المكسيك فالهند.

 

الديموقراطي الألماني وثائق السفر كورونا إعادة الحياه قطاع السياحة والسفر

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