مصر دولة كبيرة وقوية.. 7 سنوات إنجازات في عهد السيسي.. فيديو

تعتبر ثورة 30 يونيو بداية إنطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .



مشروعات قومية كبرى

وعكفت الدولة على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتموين، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، كما تم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.

ففي ديسمبر 2014 إنشاء مدينة زويل العلمية للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء محطة توليد كهرباء بنها المركبة وتطوير 118 وحدة اسعاف في محافظات الجمهورية، أما في يناير 2015 تم وضع حجر الأساس لمدينة الإسماعيلية الجديدة وإطلاق مشروع استصلاح 10 آلاف فدان بالفرافرة ، وافتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة 8 مليارات جنيه .



وفي سبتمبر 2015 تم إنشاء محطات كهرباء شرم الشيخ والغردقة وبورسعيد بتكلفة 498 مليون دولار، وتدشين المرحلة الأولى لتنمية منطقة قناة السويس وتوقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح .

وفي ديسمبر 2015 تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع زراعة 1.5 مليون فدان بالفرافرة، وفي مايو 2016 تم إنشاء محطة كهرباء غرب أسيوط بتكلفة 776.5 مليون دولار، إضافة إلى انشاء المرحلة الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالقاهرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

وفي يونيو 2016 تم استصلاح 15 ألف فدان في بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 380 مليون جنيه ، أما في سبتمبر 2016 تم افتتاح مشروع بشاير الخير1 بالإسكندرية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفي ديسمبر 2016 تم افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية والانتهاء من إنشاء الخطين 3 و 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء .

وفي يوليو 2017 تم افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما تم وضع حجر أساس المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2017، كما تم تطوير بحيرة البردويل في شمال سيناء بتكلفة 120 مليون جنيه، وانشاء المزارع السمكية " بركة غليون " بمحافظة كفر الشيخ في نوفمبر 2017.

مشروعات قومية كبرى

كما تم افتتاح المرحلة الاولى من المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب بمطروح في فبراير 2018 ، وتم وضع حجر أساس مدينة المنصورة الجديدة وتدشين تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم ووضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة في مارس 2018 .

وتم افتتاح قناطر اسيوط الجديدة في أغسطس 2018، وتم الانتهاء من مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير" غيط العنب" بالإسكندرية في ديسمبر 2018 .

وفي يناير 2019 تم افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم افتتاح أنفاق مدينة الاسماعيلية التي تربط سيناء بالدلتا بتكلفة 11.5 مليار جنيه، كما تم افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة بتكلفة 15.6 مليار جنيه في أغسطس 2019 .



وفي يناير 2020 تم افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ، واما في أبريل 2020 تم افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2 ومحطة معالجة مياة المحسمة، كما تم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق في أغسطس 2020 ، ومازال العمل مستمر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الذي يضمن توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

