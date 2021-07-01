تمكين على جميع المستويات.. جهود القومي للمرأة في حمايتها من العنف والتمييز

يشهد ملف المرأة في مصر تقدما مستمرا بفضل الدعم الذي يتلقاه من القيادة السياسية المساندة له.

ويعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة في مجال تمكين المرأة على المستوى العربي واإلقليمي لما حققه خلال السبع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مجال تمكين وحماية المرأة.

اعتمد المجلس القومي للمرأة على الإرادة السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة في مصر، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية قصوى لتحقيق نتائج ملموسة وجادة في هذا الملف.

ويعمل المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسي على تمكين المرأة على جميع المستويات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنبثقة من رؤية مصر 2030، مشيرة الى أن ملف التمكين الاقتصادي من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، وأهم تحدٍ يواجهنا فى هذا الملف فتح مجالات للمرأة للمشاركة في سوق العمل، مؤكدة ضرورة اهتمام الأمم المتحدة بالمرأة بدعم هذا الملف المهم خاصة في المنطقة العربية.

وأكدت "مرسي" أهمية دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى نقل تجارب الدول المختلفة والخاصة بالنهوض بالمرأة حول العالم، بهدف استخلاص التجارب الناجحة منها والتعرف على كيفية التغلب على العقبات والتحديات المختلفة والاستفادة منها في عالمنا العربي المعاصر.

واستطاع المجلس القومي للمرأة تحقيق كثير من الإنجازات المفيدة للمرأة المصرية، نستعرض منها التالي:

إنجازات المجلس

- إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ ومتابعة االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ▪ حوالي 96 ألف امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوى.

- إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وتضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف إلى توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الختان.

- كما تم إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، هدفهم زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والمطالبة بحقوقهم حال تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات اإلبالغ والتعامل مع الأطراف المعنية و دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.

- إنشاء 4 وحدات استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بمستشفيات جامعة القاهرة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.

- تم عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لعدد 5150 من مقدمي الخدمة وجهات انفاذ القانون في مصر و تقديم برنامج تدريبي لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة ) 60 مأذونا ومأذونة.

- إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف كالآتي:

- أول نظام إحالة وطني لحالات العنف ضد المرأة في مصر.

- البروتوكول الطبي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

- مسار إحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات رسم وبيان توضيحي بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- دليل المعايير القضائية للتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة.

- كتيب الإجراءات المعنية بحاالت العنف ضد المرأة.

- دليل االستجابة الشرطية الفعالة لحاالت العنف ضد المرأة.

- دليل لمكتب الشكاوي للتعامل الفّعال مع حالات العنف ضد المرأة.

الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية .

- دليل مدربين لموظفي مكتب الشكاوي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة

- دليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة

- دليل تقديم الخدمات الاجتماعية والخطوات الإجرائية في البيوت الآمنة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة .

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شهدوا توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وذلك في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021/2024.