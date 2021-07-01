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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: عدوى كورونا تغير خلايا الدم في الجسم بشكل كبير

فيروس كورونا
فيروس كورونا

توصل فريق من العلماء الألمان إلى أن عدوى كورونا لديها القدرة على تغيير حجم وتصلب خلايا الدم الحمراء والبيضاء بشكل كبير.

ووفقا لموقع “timesofindia”، في بعض الحالات، قد يستمر التأثير لعدة أشهر وهو سبب محتمل لاستمرار بعض الأشخاص المصابين في الشكوى من الأعراض بعد فترة طويلة من الإصابة (يُسمى أيضًا فيروس كورونا الطويل).

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وأفادت الدراسة بأنه أثناء مرض فيروس كورونا، غالبًا ما تضعف الدورة الدموية، ويمكن أن تحدث انسدادات خطيرة في الأوعية الدموية، ويكون نقل الأكسجين محدودًا، هذه كلها ظواهر تلعب فيها خلايا الدم وخصائصها الفيزيائية دورًا رئيسيًا.

وقام فريق من العلماء من معهد ماكس بلانك لعلوم الضوء (MPL) وجامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن نورمبرج والمركز الألماني للعلاج المناعي، بقياس الحالات الميكانيكية لخلايا الدم الحمراء والبيضاء.

وقال  البروفيسور يوخن جوك، المدير الإداري لـ MPL: لقد تمكنا من الكشف عن تغيرات واضحة وطويلة الأمد في الخلايا، سواء أثناء العدوى الحادة أو حتى بعد ذلك.

قام الفريق بفحص أكثر من أربعة ملايين خلية دم من 17 مريضًا يعانون من مرض كورونا Covid-19 بشكل حاد، من 14 شخصًا تعافوا و 24 شخصًا سليمًا كمجموعة مقارنة، باستخدام طريقة مطورة ذاتيًا تسمى قياس التشوه في الوقت الفعلي (RT-DC).

في هذه الطريقة، يرسل الباحثون خلايا الدم عبر قناة ضيقة بسرعة عالية، في هذه العملية ، يتم شد الكريات البيضاء وكريات الدم الحمراء، وتسجل كاميرا عالية السرعة كل منها من خلال مجهر، ويحدد البرنامج المخصص أنواع الخلايا الموجودة ، ومدى حجمها وتشوهها.


ووجدوا أن حجم خلايا الدم الحمراء وقابليتها للتشوه لدى المرضى المصابين بهذا المرض تنحرف بشدة عن تلك الخاصة بالأشخاص الأصحاء، ويشير هذا إلى تلف هذه الخلايا ويمكن أن يفسر زيادة خطر انسداد الأوعية الدموية والانسداد في الرئتين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر امداد الأكسجين، وهو أحد المهام الرئيسية لكريات الدم الحمراء ، لدى الأشخاص المصابين، كانت الخلايا الليمفاوية (نوع واحد من خلايا الدم البيضاء المسئولة عن الدفاع المناعي المكتسب) بدورها أكثر ليونة بشكل ملحوظ في مرضى فيروس كورونا كوفيد -19 ، مما يشير عادةً إلى تفاعل مناعي قوي.

كورونا عدوى كورونا خلايا الدم الحمراء فيروس كورونا فيروس كورونا الطويل كوفيد 19

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