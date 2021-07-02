لتحسين أداء الكوادر.. جامعة حلوان: 7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال يوليو

جامعة حلوان:

7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال يوليو

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير التعليم

رئيس جامعة حلوان : نعمل على تحسين اداء الكوادر الجامعية .



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر يوليو 2020-2021 ، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تحرص على اقامة هذه الدورات لتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس ، بما يسهم فى تحسين أداء الكوادر الجامعية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.



أكد الدكتور ماجد نجم أن اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية والبحثية وتحقيق جودتها، واستخدام أساليب الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي تساهم في منع الغش وتوفير الوقت والجهد، ورفع مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

وأضافت منى أبو هشيمة أن خطة الدورات التدريبية أون لاين تأتي كالآتي :



دورة University Exams and Digital Questions ، في تمام الساعة ٩ صباحاً، يومي الأحد والإثنين يومي ١١-١٢ يوليو القادم، ويحاضر بها الدكتورة رشا شرف الملحق الثقافي المصريالسابق بالمملكة المتحدة وايرلندا ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجى السابق بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي.

دورة Scientifics mabuscript formatting & research editing tools ، في تمام الساعة ٥ مساء يومي الأحد والاثنين ١١-١٢ يوليو، ويحاضر بها الدكتور أحمد يوسف قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

دورة الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة ٥ مساء يومي الأربعاء والخميس ١٤- ١٥ يوليو، ويحاضر بها الاستاذ الدكتور سيد جابر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

دورة معايير الجودة في العملية التدريسية ، في تمام الساعة ٩ صباح يومي الأحد والاثنين ٢٥- ٢٦ يوليو، وتحاضر بها الدكتورة مها ابوحطب مدير وحدة الجودة بكلية التربية.

دورة الإرشاد الأكاديمي في تمام الساعة ٥ مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٧ - ٢٨ يوليو، ويحاضر بها الدكتورة عزة الخضري بكلية التربية، والدكتور سيد فتوح بكلية التربية.

أما الدورات التي تقام في مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقاً للإجراءات الاحترازية جاءت على النحو التالي:

دورة تأثير الموسيقى في الإنتاج العلمي في تمام الساعة ٩ صباح يومي الأحد والاثنين ٢٥ - ٢٦ يوليو، ويحاضر بها الدكتور أسامة على الأستاذ المساعد بكلية التربية الموسيقية.

كما تم اضافة دورة التدويل التعليم الجامعي بناء على طلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمقر المركز بقاعة الدكتور حسن حسنى في تمام الساعة ٩ صباح يومي الأحد والاثنين ١١-١٢ يوليو، ويحاضر بها أساتذة من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

للتسجيل في الدورة عبر الرابط الآتي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUA/viewform?usp=send_form

ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .

