مساحات تزيد على 10 آلاف متر| طرح مخابز وجراجات في مزاد علني بالقاهرة غدا.. التفاصيل والشروط

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بـ محافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، طرح حق الاستغلال لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد لمواقع انتظار المركبات وأماكن انتظار المركبات بالشوارع ومراكز تدريب مهني و مخابز بالأحياء المختلفة.

وتعقد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 3/7/2021 بالإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بديوان عام محافظة القاهرة الساعة ١٢ ظهراً.

وشمل الطرح مايلي :

1- طرح حق الاستغلال وتشغيل مواقع انتظار المركبات لعدد 16 موقعا بـ القاهرة بمساحات تتراوح من 500 م2 إلى 10230 م2 - تأمين دخول المزاد 50000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2- طرح حق الاستغلال وتشغيل أماكن انتظار السيارات لعدد 66 شارع من بداية الشارع وحتى 200 م2 بـ القاهرة - تأمين دخول المزاد 10000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

3- طرح حق الاستغلال لعدد 3 مراكز تدريب مهني بنشاط ورش بمناطق منشأة ناصر والسلام أول والسلام ثان بـ القاهرة - تأمين دخول المزاد 5400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

4- طرح حق استغلال لـ 4 مخابز لتصنيع الخبز الأفرنجي والحلويات ليس لهم حصص تموينية بمناطق حلوان والمعصرة بـ القاهرة - تأمين دخول المزاد 5400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

تطلب كراسة الشروط بها جميع التفاصيل من الإدارة العامة للأملاك على ان يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها وعدم الحضور في غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة – عابدين – القاهرة : 23910419.

