عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس يصل لـ 8 آلاف جنيه.. نيسان قشقاي 2021

اوفر برايس يصل لـ
اوفر برايس يصل لـ 8 الاف جنيه .. نيسان قشقاي 2021

تشهد النسخة نيسان قشقاي موديل 2021 حالة من ارتفاع الاسعار داخل السوق المصري للسيارات، وقدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، وتعد قشقاي احد الطرازات المشاركة بقوة وسط فئات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، إلى جانب عناصر التحكم و الرفاهية ووسائل الأمان.

txt

شاهد .. أسعار و مواصفات نيسان صني مستعملة فى مصر موديل 2014

txt

أسعار مواصفات نيسان ألتيما موديل 2021 في الإمارات.. صور

أداء السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 

 

تستمد نيسان قشقاي موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، محرك 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 115 حصان، و 165 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي،  و من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ  100 كم خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 12.9 ثالنية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.6 لكل 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 

 

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات أمامية بالون الاسود مدعومة بتطعيمات لامعة، كما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 19 بوصة، بينما تقدر نسبة طول السيارة نحو 4377 مم، و عرض يبلغ 1806 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1590 مم،  إضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 430 لترا، كما تتمتع داخليًا بحزمة من وسائل الأمن و السلامة باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب وسائل التحكم و الرفاهية، مثل شاشة عرض الوسائد المتعددة وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

اسعار نيسان قشقاي موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي  تيربو بسعر 389.400 جنيه، بدلًا من 381.400 اي بقيمة قدرها 8 آلاف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي  تيربو بسعر 242.400 جنيه، بدلًا من 417.400 جنيه اي بقيمة قدرها 7 آلاف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 451.400 جنيه، بدلًا من 446.400 جنيه اي بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021  1200 سي سي تيربو بسعر 460.500 جنيه، بدلًا من 455.500 جنيه اي بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2021 السيارة السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 نيسان قشقاي موديل 2021 اسعار نيسان قشقاي موديل 2021

ترشيحاتنا

وزارة الصحة تزف خبرا سارا للمصريين .. الأسبوع المقبل

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة حياة كريمة كشفت خيانة المنظمات الممولة

30 يونيو.. مخرج القرار: كل مشاهد الفيلم حدثت بالفعل.. والشعب ضد الإخوان

دور تاريخي لـ النائب محمد أبو العينين في كشف الحقائق حول ثورة 30 يونيو.. فيديو

خبير عسكري: ثورة 30 يونيو حققت أهدافها وارتقت بكرامة الإنسان

أول تعليق من روسيا على لجوء آبي أحمد لإعلان الهدنة في تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

مشاجرة طاحنة بين ثلاث عائلات.. ضبط ١٨ شخصاً بحوزتهم أسلحة بيضاء بالمحلة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

بيان عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل في اتحاد الكرة بسبب لاعبي الأهلي

بيان سوداني ناري يكشف تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ