أوفر برايس يصل لـ 8 آلاف جنيه.. نيسان قشقاي 2021

تشهد النسخة نيسان قشقاي موديل 2021 حالة من ارتفاع الاسعار داخل السوق المصري للسيارات، وقدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، وتعد قشقاي احد الطرازات المشاركة بقوة وسط فئات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، إلى جانب عناصر التحكم و الرفاهية ووسائل الأمان.

أداء السيارة نيسان قشقاي موديل 2021

تستمد نيسان قشقاي موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، محرك 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 115 حصان، و 165 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي، و من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 12.9 ثالنية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.6 لكل 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات أمامية بالون الاسود مدعومة بتطعيمات لامعة، كما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 19 بوصة، بينما تقدر نسبة طول السيارة نحو 4377 مم، و عرض يبلغ 1806 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1590 مم، إضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 430 لترا، كما تتمتع داخليًا بحزمة من وسائل الأمن و السلامة باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب وسائل التحكم و الرفاهية، مثل شاشة عرض الوسائد المتعددة وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

اسعار نيسان قشقاي موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 389.400 جنيه، بدلًا من 381.400 اي بقيمة قدرها 8 آلاف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 242.400 جنيه، بدلًا من 417.400 جنيه اي بقيمة قدرها 7 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 451.400 جنيه، بدلًا من 446.400 جنيه اي بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 1200 سي سي تيربو بسعر 460.500 جنيه، بدلًا من 455.500 جنيه اي بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه.