الشاعر راؤول يتحدث عن كواليس كتابة أغنية "إحنا مش بتوع حداد"

الاغنية دخلت كل بيت

قال الشاعر راؤول كاتب أغنية إحنا مش بتوع حداد، إن كل كلمة فى أغنية إحنا مش بتوع حداد لها رسالة خاصة، مشيرا إلى أن الاغنية دخلت كل بيت مصرى.



أضاف" راؤول"، خلال لقائه في برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على قناة دي ام سي ، أن الأغنية تعبر عن القوة و الفرح و فى الوقت ذاته تعبر عن الحزن .

أوضح، " راؤول" أن فكرة الاغنية جاءت عنما تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يوم ٢٥ رمضان الماضى ليذهب إلى الأستوديو لكى تسجل إضافة فكرة أخرى و التى هى اغنية إحنا مش بتوع حداد.

و تابع،" راؤول" عدلنا كثيرا فى كلمات الأغنية، مضيفا أن كلمة الشهيد منسي لم تكن فى الأغنية و لكن تمت إضافتها، و جاءوا بالفنان أمير كرارة للاستعانة به عند تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية.



أكد،" راؤول" أن كلمات الأغنية تعبر عن أن مصر بها قائد عظيم و أن يتقوا الأشخاص شر الحليم، لافتا إلى أن الوصول للكلمات النهائية لمسلسل الاختيار لم يكن بالسهولة التى يتخيلها البعض .