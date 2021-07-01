أنا مش شمتان.. محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب محمد رشاد، منذ قليل، عبر قناته على يوتيوب أغنية "أنا مش شمتان" من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير.

وأكد محمد رشاد أن الأغنية الجديدة ستنال إعجاب جمهوره لأن موضوعها مميز كما أنها مختلفة عن أغنياته السابقة سواء في اللحن أو الكلمات والتوزيع.

محمد رشاد

واكتفى محمد رشاد بعرضها بطريقة الفيديو ليريك وينوي خلال الفترة القادمة طرح عدد من الأغنيات السنجل سيعلن عنها تباعا.



وتقول كلمات الأغنية:

انا مش شمتان

لكن من حقى اننا افرح انك زعلان

اول ما ندمت عرفت انك زينا انسان

بتحس و ليك قلب يحاسبك

ترجع ندمان

سيبنى افرح فيك

وانا شايف ندمك و عزابك

باينين فى عنيك

بقى كل مناك صدفه تشوفنى

او ارد عليك

مش قادر اعملك خاطر

مش حاسس بيك

و هلومك ليه

منا برضو عرفت اكسر قلبك

وانى أقسى عليه

ليه عزابك و تدارى ده انا فرحان بيه

وادى إلى ضحك فينا الاول

راجع خسران

دموعك بتبرد نارى

و ندمك بيخلص تارى

عشان خطرى أبكى كمان

محدش قالك تخسرني

هتفضل يا حبيبي فاكرنى

و هنسى و هتعيش ندمان

لو مهما داريت

انا شايف عينك قدامى بتقول و تعيد

وانا رايق جدا وانا شايف نارك بتئيد

هتموت لو احن و اقربلك انا زى زمان

يذكر أن آخر أغنيات محمد رشاد كانت اغنية "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم.

محمد رشاد وطليقته

وكان محمد رشاد خرج عن صمته بتصريحات نارية يرد بها علي طليقته وكان من أبرزها:

أن طليقته سبب في وجود حياتهم ومشاكلهم أمام الناس والجمهور، مؤكدا أن طبيعة شخصية مي حلمي تجعلها تعرض كل خصوصيات حياتهم على السوشيال ميديا.

صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها".

سبب شهرة طليقته مي حلمي على مستوى الوطن العربي بعد الأزمة الأولى لهم قبل الزواج، مشددًا على أن طليقته لم تكتئب بسببه، ولكن مشاكلها أثرت عليه، معقبًا: "حياتي كلها كانت مشاكل وعياط بسببها".

كان في مشكلة مع مامتها عشان قائمة الزواج.. كانت عايزاني أكتب قائمة بمليون جنيه وكل حاجة أنا اللي جايبها واعترضت ومشيت عشان شتمت خالي"، كما أعلن انه طلق الإعلامية مي حلمي 3 مرات شفويًا بينما مرة واحدة على يد المأذون.

وعن سبب إجهاض طليقته مي حلمي حينما كانا متزوجين، قال: "عمليات التجميل هي السبب ومي حلمي أجرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين"، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الإجهاض كان طبيعيا.

ونفى "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تطليق مي رشاد على السوشيال ميديا كما كان شائعا، قائلا: "لم اطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها".

وكانت أكدت الإعلامية مي حلمي، أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، والسبب فى ذلك هو الخيانة الزوجية مما دفعها إلى الانتحار، قائلة: "الخيانة وجعتني وعديت فرح وندمت إني عملت كده".

وأضافت مي حلمي، أنها كانت تعمل من أجل نجاح قصة زواجهما، وأنها كانت تعمل من أجل حياتهما وقصة الحب والعشرة، مؤكدة أن الحب لا يشفع للخيانة والإهانة.

واستكملت: "أنا كنت بصرف على طليقي.. وساعدت بيتي وحياتي مش هو"، مؤكدة أنها لأول مرة تتكلم عن ظروف طلاقها من محمد رشاد، والزوجة أحسن له ينزل يبيع مناديل في الشارع ولا يوافق على أن مراته تصرف على البيت.

وكشفت الإعلامية مي حلمي، لأول مرة السبب الحقيقي لإلغاء فرحها الأول، مؤكدا أن هناك شائعات كثيرة خرجت في هذه المرحلة الصعبة من حياتها.