نور الشريف حاضرًا في مهرجان لوكارنو السينمائي بـ "المصير"

كشف مهرجان لوكارنو السينمائي عن عرض الفيلم المصرى "المصير" للمخرج يوسف شاهين فى دورته الـ74، وذلك بقسم تاريخ السينما، وينطلق المهرجان فى الفترة من 4 حتى 14 أغسطس 2021.

كما ينطلق الفيلم الأردني الحارة للمخرج باسل غندور في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان لوكارنو السينمائي، حيث ينافس على 3 جوائز ضمن قسم بياتزا غراندي، ليسجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008 حين عُرض فيلم المصير لـيوسف شاهين لتكريمه، وسيعرض الفيلم في ساحة بياتزا غراندي العريقة التي تتوسطها شاشة عملاقة أمام ما يقرب من 8 آلاف متفرج.

وينافس فيلم الحارة، على ثلاث جوائز هي جائزة الجمهور وجائزة فارايتي بياتزا غراندي التي تقدمها مجلة فارايتي الأميركية لمساعدة الأفلام على الانطلاق في مشوارها الدولي، وأيضاً جائزة سواتش لأفضل عمل أول، إذ يعد الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لـباسل غندور بعدما شارك في تأليف وإنتاج فيلم ذيب الذي ترشح لـجائزة أفضل فيلم أجنبي في كلاَ من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا لأول عمل روائي أول.

مهرجان لوكارنو السينمائي أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأسس عام 1946، وتنطلق فعالياته سنوياً في شهر أغسطس 11 يوماً بمدينة لوكارنو السويسرية حيث يجتمع الآلاف من محبي السينما وصُناعها.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، بركة رحماني، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films )رولا ناصر). وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم عربياً، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.