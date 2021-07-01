محافظ بورسعيد يتقدم ماراثون للاحتفال بذكرى 30 يونيو
تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، صفوف المشاركين بماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو فى ذكرها الثامنة.
نظم الماراثون محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبد الفتاح حافظ احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.
الميناء البري الجديد
وانطلق الماراثون من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب ، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.
وشهد الماراثون في بورسعيد مشاركة أعداد كبيرة من الشباب، في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتسيير الحركة المرورية وتأمين الماراثون.