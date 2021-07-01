الأوبرا تستعد لاستضافة حفل أنغام وسط إجراءات احترازية

بدء الإستعدادات لحفل المطربة أنغام بالأوبرا وتوافد الحضور وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها، منها “حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهي جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفني بتكسفني.

وده اللي عندي، سيدي وصالك، نفس الشوق، فنجان النسيان، انا بعته كتير، هبدأ م الآخر ، مطمنة ، وحدانية ، بتحبها ولا ، بعتلي نظرة ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، ياريتك فاهمني” وغيرها.

يذكر أن أنغام أعلنت سعادتها بالمشاركات الدائمة في أنشطة دار الأوبرا المصرية، مؤكدة رغبتها الدائمة في التواجد بين جماهيرها المتذوقة للفنون الراقية.

كما دعمت أنغام، الفنانة شيرين عبد الوهاب في ازمتها الاخيرة ووصفتها بـ “بنت الأصول”.