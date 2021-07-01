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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدعم من نجوم الوطن العربي

المواهب السعودية تتألق على مسرح جدة سوبر دوم

صدى البلد

أعلنت الشركة السعودية الرائدة في الترفية بنش مارك عن تقديمها الدعم للمواهب السعودية الشابة، وذلك بعد توجيهات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه لى تقديم وصلات غنائية للفنانين والفنانات السعوديين الشباب في بداية كل حفلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته حفل النجم محمد حماقي التي قدم فيها الموهبة الشابة زينة عماد ولضمان الوصول لأكبر عدد من الشباب أطلقت الشركة عبر حساباتها على السوشيال ميديا هاشتاج

 "موهبتك_مع_بنش_مارك" طلبت فيه مشاركة المواهب التي تطمح أن تكون احدى نجوم المسرح، كما اتاحة شركة "بنش مارك" للشباب والشبات الموهوبين التقديم ايضا من خلال الايميل ⁦‪[email protected]‬⁩ الخاص بلجنة استقبال المواهب بالشركة، وكتبت الدعم مفتوح للجميع.

وقد تصدر الهاشتاج ترند تويتر فور إطلاقه

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من جهته شكر الأستاذ زكي حسنين رئيس مجلس ادارة شركة بنش مارك معالي المستشار على هذا الدعم، والذي يؤكد مسؤولية الشركات في دعم المواهب السعودية واظهارها، وقال: " بدأنا من السعودية وإلى السعودية ومع السعودين طموحنا لا يتوقف، هذه مسؤولية اجتماعية اعتمدنها منذ بداياتنا، نسأل الله التوفيق والنجاح بها، وأن نكون سبب في اسعاد الناس وتحقيق احلامهم. 

كما اشار حسنين على انه مع اطلاق الهاشتاج والايميل الخاص للمواهب، استقبلت اللجنة اكثر من 1500 موهبة من انحاء المملكة، مع صعود هاشتاج "موهبتك مع بنش مارك" للترند رقم 1 في السعودية.

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