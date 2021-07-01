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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصل المعدة عن الدهون

كريم صبري يوجه رسالة هامة لـ مرضى السمنة

صدى البلد

عرض برنامج “البيه والهانم” على قناة صدى البلد، تقريرا من داخل عيادات الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والمناظير.

قال الدكتور كريم صبري، للإعلامية رنا عرفة والإعلامي ممدوح الشناوي، إن علاج الدهون يتم بعملية فصل المعدة عن الدهون بطريقة محكمة عن طريق جهاز معين.

وتابع كريم صبري أنه يتم بتثبيت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة.

وأضاف كريم صبري أن تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع.

وأشار صبري إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن الصعوبة في إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

تفاصيل عمليات مسار المعدة وتكميم المعدة

 

كشف الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عن تفاصيل عمليات مسار المعدة وتكميم المعدة وتصحيح فشل جراحات السمنة.

 

وقال «صبري» إن عمليات تحويل مسار المعدة هو الأفضل والأقوى في الأوزان الكبيرة فوق وزن الـ 150 كجم.

 

وأضاف استشاري جراحات السمنة والمناظير، أن هناك طريقتين لعمليات تحويل مسار المعدة الأولى تقلل امتصاص السكريات والدهون بالجسم بنسبة تصل الي 70%، والثانية تقلل كمية الطعام بصورة فعالة بصورة بسيطة مع الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي.

 

وأشار إلى أن العملية تجرى بالمنظار عبر فتحات صغيرة لإنقاص الوزن، مع إقامة بسيطة في المستشفى لا تتعدى الـ 12 ساعة لعمل متابعة طبية للمريض بعد العملية، وبعدها المريض يعود الى نشاطنه الطبيعي ويمارس أعماله اليومية بشكل طبيعي جدا بعد العملية .

 

وكشف  الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة مناسبة جدًا في السن الصغيرة، خاصة أنها قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري، وانقطاع النفس أثناء النوم.

وتابع «صبري»،  أن تكميم المعدة عملية قائمة على تقليل كمية الأكل، ولا تؤثر على الامتصاص، ويتم عزل جزء كبير من المعدة الذي يحتوي على الهرمونات، ويتم التخلص من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل سريع.

 

 

كريم صبري الدكتور كريم صبري البيه والهانم جراحات السمنة والمناظير المعدة

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