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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء ينسحب من مواجهة الحمام بعد الخسارة بسباعية

الرجاء
الرجاء

انسحب فريق الرجاء من مواجهة شقيقه الحمام بعد الخسارة بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 30 والاخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري . 

وخاض فريق الرجاء المباراة بتشكيل مكون من الناشئين بعد ضمان البقاء في دوري القسم الثاني الموسم الجديد .

وأنهي الحكم المباراة بعد انسحاب فريق الرجاء واحتساب الفوز لـ الحمام بالنتيجة المذكورة

وحسم رسميا أمر هبوط كلا من مالية كفر الزيات والجزيرة المطروحي وبني عبيد وبيلا.

وكان فريق مالية كفر الزيات آخر الأندية التي سقطت إلى دورى القسم الثالث بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات فقط وتعادل في 13 وخسر 11 لقاء وحصد 31 نقطة.

أما الجزيرة المطروحي فقد خسر 14 مباراة وتعادل في 9 وحقق الفوز في 7 مواجهات.

وهبط فريق بني عبيد بعد احتلال المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد 20 نقطة حيث حقق الفوز في مباراتين فقط وخسر 14 وتعادل مثلهم.

وعاد فريق بيلا الى دورى القسم الثالث بعد احتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة فقط حيث حقق الفوز في مباراتين فقط وخسر 17 وتعادل في 11 لقاء  .

نتائج الجولة الاخيرة


دمنهور 2-1 الجزيرة 
دكرنس 1-3 حرس الحدود
كفر الشيخ 1-1 مالية كفر الزيات  
الأوليمبي 0-0 أبوقير للاسمدة
المنصورة 2-1 سبورتنج 
بلدية المحلة 5-0 بيلا 
فاركو 3-0 بني عبيد 
الرجاء 1-7 الحمام 
 

صعود فاركو


نجح فريق فاركو في حسم الصعود لـ الدوري الممتاز بعد الفوز علي فريق بني عبيد بثلاثة أهداف دون رد  ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة  بحري.

وقاد فريق فاركو فنيا مجدي عبد العاطي صاحب إنجاز صعود أسوان للدوري الممتاز الموسم الماضي .

حقق فريق فاركو الفوز في 19 مباراة وخسر 7 وتعادل في 4 مواجهات .

وتولي مجدي عبد العاطي مهمة قيادة فريق فاركو بعد ثلاث جولات من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري خلفا لـ أحمد عاشور.

وحقق مجدي عبد العاطي الفوز في 19 مباراة وتعادل 5 لقاءات وخسر ثلاثة فقط .

منافسة فاركو وحرس الحدود

جاء صعود فريق فاركو للدوري الممتاز بعد منافسة شرسة بين فريق فاركو ومنافسه حرس الحدود حتى الجولة الأخيرة الذي حسم بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز .

وحقق فريق حرس الحدود الفوز علي منافسه دكرنس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد .

وسجل فريق فاركو 57 هدف واستقبل 19 هدف خلال ثلاثين مباراة لعبها في دوري القسم الثاني في حين سجل فريق حرس الحدود 43 هدف واستقبل 14 هدف.

ويصعد فريق فاركو إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وفي نفس السياق تبقى بطاقتين لمجموعة القاهرة والصعيد سيتم حسمها في الجولة الأخير، حيث يتنافس كلا من كوكاكولا والداخلية، والشرقية للدخان والمنيا.

فاركو فريق فاركو الدوري الممتاز الرجاء دوري القسم الثاني

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