اللواء هشام الحلبي: القوات المسلحة حمت إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو

هنأ اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو، لافتا أن هذا اليوم يمثل حدثا فريدا في تاريخ مصر.

وتابع اللواء طيار هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب المصري والقيادة المصرية أعطوا العالم درسا في الوطنية في ثورة 30 يونيو، مضيفا أن موقف القوات المسلحة في الثورات يعد أحد العناصر الحاسمة فهناك 3 سيناريوهات، الأول دعم الجيش ومساندته للنظام الحكام ويعد أمرا كارثيا، أما الثاني يتمثل في حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، السيناريو الثالث في الثورات هو انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب وإرادته وهذا ما حدث في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وتم عقب ذلك تأمين المرحلة الانتقالية وساهمت في تطوير البينة التحتية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



