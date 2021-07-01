اللواء هشام الحلبي: القوات المسلحة حمت إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو

اللواء هشام الحلبي: القوات المسلحة حمت إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو
هنأ اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو، لافتا أن هذا اليوم يمثل حدثا فريدا في تاريخ مصر.
وتابع اللواء طيار هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب المصري والقيادة المصرية أعطوا العالم درسا في الوطنية في ثورة 30 يونيو، مضيفا أن موقف القوات المسلحة في الثورات يعد أحد العناصر الحاسمة فهناك 3 سيناريوهات، الأول دعم الجيش ومساندته للنظام الحكام ويعد أمرا كارثيا، أما الثاني يتمثل في حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة.
وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، السيناريو الثالث في الثورات هو انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب وإرادته وهذا ما حدث في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وتم عقب ذلك تأمين المرحلة الانتقالية وساهمت في تطوير البينة التحتية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.