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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول تعليق من روسيا على لجوء آبي أحمد لإعلان الهدنة في تيجراي

تيجراي
تيجراي

أيدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، القرار الذي اتخذته السلطات الإثيوبية بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفق بيان، إن موسكو تتابع تطورات الوضع العسكري المتأزم في إثيوبيا، وترى أن قرار أديس ابابا لوقف إطلاق النار في تيجراي خطوة على الطريق الصحيح".

وأضافت زاخروفا أن “روسيا تدعو أطراف الصراع الاثيوبيين إلى دعم خطوات إعادة السلام في الاقليم لعودة الاستقرار” 

يستخدم الاغتصاب سلاح حرب.. أبي أحمد رجل فقد شرفه في تيجراي

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وتابعت في بيان الخارجية الروسية "تأمل موسكو في تحسين نوعي للوضع الإنساني المتأزم في تيجراي"

يأتي الموقف الذي اعلنته أديس أبابا بعد سيطرة جبهة تحرير تيجراي، الاثنين الماضي على مدينة ميكيلي، بعد 8 شهور من الصراع، الذي راح ضحيته آلاف القتلى وأدى إلى نزوح مليوني شخص.

تيجراي اثيوبيا ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية وقف إطلاق النار موسكو أديس أبابا روسيا ميكيلي أبي أحمد

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