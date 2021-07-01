أول تعليق من روسيا على لجوء آبي أحمد لإعلان الهدنة في تيجراي

أيدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، القرار الذي اتخذته السلطات الإثيوبية بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفق بيان، إن موسكو تتابع تطورات الوضع العسكري المتأزم في إثيوبيا، وترى أن قرار أديس ابابا لوقف إطلاق النار في تيجراي خطوة على الطريق الصحيح".



وأضافت زاخروفا أن “روسيا تدعو أطراف الصراع الاثيوبيين إلى دعم خطوات إعادة السلام في الاقليم لعودة الاستقرار”

وتابعت في بيان الخارجية الروسية "تأمل موسكو في تحسين نوعي للوضع الإنساني المتأزم في تيجراي"

يأتي الموقف الذي اعلنته أديس أبابا بعد سيطرة جبهة تحرير تيجراي، الاثنين الماضي على مدينة ميكيلي، بعد 8 شهور من الصراع، الذي راح ضحيته آلاف القتلى وأدى إلى نزوح مليوني شخص.