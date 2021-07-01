خبير عسكري: ثورة 30 يونيو حققت أهدافها وارتقت بكرامة الإنسان

خبير عسكري: ثورة 30 يونيو حققت أهدافها وارتقت بكرامة الإنسان
أشاد اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بدور القوات المسلحة ومساهمته في المشروعات القومية لتشجيع الاستثمار الخارجى والداخلى، لافتا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" حققت أهداف ثورة 30 يونيو "عيش .. حرية.. عدالة اجتماعية.
وتابع اللواء طيار هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عبد ثورة 30 يونيو أتت مبادرة "حياة كريمة" تستهدف أكثر من نصف سكان مصر وينقسم إلى 3 مراحل وتمت دراسته بأسلوب علمي وتقدر تكلفة المرحلة الأولي من المبادرة بـ 200 مليار جنيه لتطوير قرى الأكثر احتياجا.
وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مبادرة حياه كريمة أحد أهداف ثورة 30 يونيو التي تحققت للارتقاء ببناء الإنسان وبكرامته من خلال تقديم خدمات جيده في جميع المجلات المختلفة مضيفا أن هذه أحد حقوق الإنسان التي تعطيها الدولة للمواطنين من أجل نيل رضاهم.