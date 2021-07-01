خبير عسكري: ثورة 30 يونيو حققت أهدافها وارتقت بكرامة الإنسان

أشاد اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بدور القوات المسلحة ومساهمته في المشروعات القومية لتشجيع الاستثمار الخارجى والداخلى، لافتا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" حققت أهداف ثورة 30 يونيو "عيش .. حرية.. عدالة اجتماعية.

وتابع اللواء طيار هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عبد ثورة 30 يونيو أتت مبادرة "حياة كريمة" تستهدف أكثر من نصف سكان مصر وينقسم إلى 3 مراحل وتمت دراسته بأسلوب علمي وتقدر تكلفة المرحلة الأولي من المبادرة بـ 200 مليار جنيه لتطوير قرى الأكثر احتياجا.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مبادرة حياه كريمة أحد أهداف ثورة 30 يونيو التي تحققت للارتقاء ببناء الإنسان وبكرامته من خلال تقديم خدمات جيده في جميع المجلات المختلفة مضيفا أن هذه أحد حقوق الإنسان التي تعطيها الدولة للمواطنين من أجل نيل رضاهم.



