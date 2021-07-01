"لأني رجل" أبرزها.. جهود القومي للمرأة للتوعية وحمايتها في المجتمع

عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتعيين المستشارة رشا سعيد سعد مديرة لنيابة طنطا، والمستشارة نهى أحمد حامد لتعيينها مديرة لنيابة سوهاج ، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بمحافظة سوهاج.

وأشادت مايا مرسي بدعم هيئة النيابة الإدارية المستمر لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مؤكدة أن هذا القرار دليل على نجاح تجربة وجود المرأة فى المناصب القيادية بالهيئة، حيث إن تكرار تعيين السيدات بالمناصب القيادية دليل على كفائتهن وقدراتهن، مؤكدة أن هذا القرار يضاف إلى سجل انتصارات المرأة فى مجال القضاء.

هذه بعض من مقتطفات التصريحات التي أدلت بها مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عقب قرار التعيين.

واستطاع المجلس القومي للمرأة تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال التوعية في المجتمع أبرزها:

▪ إطلاق حملات طرق الأبواب وحملات توعية علي الأرض : استهدفت الحملة حوالي 35 مليون امرأة من خلال الزيارات الميدانية على مدى 3 سنوات ، تعتمد الحملة على التواصل المباشر مع النساء في القرى وتناولت موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون الأحوال الشخصية ، والحقوق القانونية ، ومخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالختان ، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة.

▪ إطلاق حملة احميها من الختان في 13 يونيو 2019 والتي وصلت إلي 76 مليون اتصال توعوي هذا الرقم أيضا يتضمن أرقام حملات طرق الأبواب.

▪ أطلقت حملة "التاء المربوطة سر قوتك" للوصول إلى 000.000.135 مشاهد/ة ، وتستند الحملة على نهج مبتكر يركز على قوة المرأة ويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد الأدوار الاجتماعية، ويعزز من مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة ، بما في ذلك صنع القرار وسوق العمل بوصفهن مساهمات فاعلات في الاقتصاد.

▪ حملة "لأني رجل" : أطلقت إشراك الرجال والفتيان في التعرف علي و مساندة قضايا المرأة والتى نجحت في الوصول إلى 480 ألف مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الي 17 مليون مشاهد عبر السوشيال ميديا.

▪ إطلاق برنامج "معًا لخدمة الوطن " وهو األول من نوعه والذي يستهدف مجموعة من الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس ومدرسات مدارس الأحد لما لهن من تأثير علي الثقافة المجتمعية 11 للتوعية بموضوعات مجتمعية منها: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، ومكافحة العنف ضد المرأة والختان ، ومناهضة الزواج المبكر.

▪ أطلقت حملات توعية للتنقل الآمن للمرأة منها"متخليش محطة توقفك" تثقيفية بأربعة محطات رئيسية بمترو الأنفاق بمحافظة القاهرة لرفع الوعي حول: مكافحة التحرش الجنسي ، وتنظيم الأسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، والقضاء على الزواج المبكر وحملة "السكة آمان" بالتعاون مع هيئة السكة الحديد.

▪ تم إطلاق حملة تثقيفية على وسائل التواصل االجتماعي بعنوان " الملهمات المصريات" بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في شتي مجالات التنمية على وسائل التواصل االجتماعي ، وصل عددهم إلي 300 نموذج المرأة ناجحة لتكون للمجتمع وقد وصل عدد المتابعين للحملة 800000 متابع .

▪ تم إصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام .

▪ إطلاق عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الإلكترونية : "حملة اتكلمي "، حملة حاسبوا على كلامكوا "بالشراكة مع منصة انستجرام، " حملة تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت " بالشراكة مع منصة فيس بوك ، بالإضافة الي فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الإنترنت.

▪ إطلاق حملة توعية بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة في قانون الإعاقة الجديد بهدف توعية النساء بحقوقهن القانونية .

ض: استهدفت الحملة حوالي 35 مليون امرأة من خلال الزيارات الميدانية على مدى 3 سنوات ، تعتمد الحملة على التواصل المباشر مع النساء في القرى وتناولت موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون الأحوال الشخصية ، والحقوق القانونية ، ومخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالختان( ، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة.

▪ إطلاق حملة احميها من الختان في 13 يونيو 2019 والتي وصلت إلي 76 مليون اتصال توعوي )هذا الرقم أيضا يتضمن أرقام حملات طرق الأبواب.